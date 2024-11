“Black November”: Imóveis ganham condições especiais de pagamento no mês das promoções

O mês de novembro é marcado por ofertas especiais, promoções e condições diferenciadas de pagamento em vários setores. A construção civil não fica de fora e o momento torna-se o ideal para que está sonhando e planejando comprar um apartamento.

Em Manaus, as empresas do grupo MRV&CO, MRV e Sensia, aproveitaram o momento para lançar suas novas campanhas comerciais exclusivas para facilitar o acesso à casa própria.

Durante a temporada de Black Friday, ambas as marcas, cada uma focada em um público específico, oferecem condições diferenciadas para atender tanto o segmento popular quanto o de médio padrão.

As iniciativas visam dar continuidade ao crescimento da plataforma e ampliar as oportunidades para quem deseja conquistar o imóvel próprio, cada marca com benefícios e condições personalizados.

Com a Mania de Black Friday, a MRV — maior construtora da América Latina e líder no segmento popular — lançou uma campanha especial que estará em vigor até o dia 30 de novembro.

A empresa oferece entrada parcelada em até 60 vezes e a possibilidade de utilizar o 13º salário como vale-desconto, com limite de até R$ 3 mil. Além disso, há condições de subsídios, que variam conforme a região, permitindo ao cliente buscar o benefício mais adequado ao seu perfil e localização.

Já a Sensia, incorporadora do segmento de médio padrão do grupo MRV&CO, realiza a campanha Black November Sensia, que também se estende até o final de novembro e é voltada para clientes que buscam apartamentos com um padrão mais elevado.

A promoção no Sensia La Vie, na avenida Constantino Nery, conta com um desconto de até R$15mil (50% do ato é o valor do desconto na compra de um Sensia).

Já para o Sensia Ponta Negra, o cliente ganha um voucher de R$ 30 mil para compras nas lojas da Via Varejo e mais um desconto de até R$ 10mil, sendo 50% do ato é o valor do desconto na compra de um Sensia.

Com a Black November Sensia, o objetivo é oferecer uma alternativa vantajosa para o cliente que busca um imóvel no segmento médio padrão, unindo o benefício do cashback com a experiência diferenciada dos Centros de Experiência Sensia, onde especialistas ajudam os clientes a explorarem todas as vantagens de personalização e tecnologia que a marca oferece.

“Queremos facilitar o acesso ao imóvel próprio, trazendo um benefício direto e atrativo, especialmente para quem já considera a compra e busca boas condições para fechar o negócio neste fim de ano”, destaca Victor Lopes, gestor comercial da MRV no Amazonas.

Ambas as campanhas estarão presentes em canais digitais e por meio de ações locais nas lojas da MRV&CO, promovendo uma experiência completa para o público interessado.

Cada marca da plataforma MRV&CO trabalha para oferecer soluções que atendam a diferentes perfis de cliente, sempre com foco na praticidade e no atendimento às necessidades específicas de cada momento de vida.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱