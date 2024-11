Suspeito de matar crianças com açaí envenenado se entrega à polícia

O principal suspeito de matar duas crianças envenenadas, em Cavalcanti, no Rio de Janeiro, se entregou à polícia durante a noite de terça-feira (12). Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, era ex-namorado da mãe de Benjamin Ribeiro Rodrigues, de 7 anos. Ele e o amigo Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6, morreram depois de comerem um açaí com chumbinho, segundo investigações.

Rafael teve a prisão temporária decretada na última sexta-feira (8), indiciado por homicídio qualificado. Ele chegou acompanhado de familiares e três advogados. O suspeito deixou a Delegacia de Homicídios e, após passar pelo IML, deve ir ao Complexo Prisional de Benfica e passar por uma audiência de custódia.

O homem é casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com a mãe de Benjamin, que acabou em junho. Mesmo após o término da relação, Rafael afirmava para a vizinhança que era marido da ex e pai do menino.

Em 30 de setembro, ele foi buscar Benjamin na escola e, segundo a Polícia, teria envenenado a criança com um copo de açaí com chumbinho. Ythallo não seria alvo do suspeito, mas acabou morrendo porque trocou um bombom por um pouco de açaí do amigo.

Em conversa com a reportagem do SBT Rio, na época do crime, uma tia de Ythallo contou que parentes das crianças desconfiaram que elas passaram mal depois de terem comido um açaí. Amigos que estavam com os meninos contaram, porém, que uma mulher teria oferecido bombons para as crianças. Inicialmente, a Polícia Civil acreditou que os bombons estavam envenenados, mas as investigações provaram que o chumbinho estava no açaí oferecido por Rafael.

A motivação do crime ainda não foi confirmada pela polícia, mas existe a possibilidade de que ele tenha envenenado a criança porque não aceitava o fim da relação.

