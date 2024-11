VÍDEO: Explosões na frente do STF deixam um morto; PF investiga o caso

De acordo com o governo do Distrito Federal, autor do ataque tentou acessar a Suprema Corte com explosivos

Uma série de explosões abalou a Praça dos Três Poderes, levando à rápida ação de isolamento da área por parte da Polícia Militar. Um corpo foi encontrado nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), onde os estrondos ocorreram. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a vítima foi encontrada em uma área próxima ao edifício do STF. A Polícia Federal foi chamada e enviou agentes ao local, enquanto os ministros da Corte foram evacuados urgentemente da sede do tribunal.

O homem encontrado morto foi identificado como Francisco Wanderley Luiz. De acordo com o governo do Distrito Federal, ele tentou acessar o STF com explosivos e, momentos antes, entrou na Câmara dos Deputados, acessando o Anexo 4 e um banheiro da Casa. Cerca de uma hora antes da explosão, Luiz publicou em suas redes sociais críticas ao STF, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara e do Senado.

Luiz frequentemente compartilhava em suas redes teorias conspiratórias anticomunistas. Em 2020, foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, que atualmente é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o Estadão apurou, Luiz também era proprietário do carro encontrado pela Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, carregado de artefatos explosivos. O sargento Santos, da PM do Distrito Federal, informou à reportagem que o veículo foi parcialmente destruído por um incêndio, que foi contido pelos seguranças próximos ao local. Segundo o relato do sargento, os policiais avistaram um homem saindo correndo do carro, mas presumiram que ele estava fugindo do fogo. Na verdade, tratava-se do homem que detonou a bomba.

PM faz varreduras em busca de bombas

O barulho das explosões pôde ser ouvido tanto do prédio do Supremo como do Palácio do Planalto. Na Sede do STF, os servidores foram levados por seguranças para uma sala segura. Nas redes sociais também já circulam imagens de um carro explodindo no estacionamento da Câmara dos Deputados. Essa segunda explosão ocorreu em região que também fica próxima à Praça dos Três Poderes. Policiais foram destacados para fazer varreduras em busca de mais bombas no local.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou que a Praça dos Três Poderes permanecerá isolada até que se tenha garantia de segurança no local. Celina está à frente da gestão da crise, uma vez que o governador Ibaneis Rocha se encontra em Roma, na Itália, para uma visita ao Papa Francisco.

PF investiga explosões e inquérito vai para Moraes

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e nas proximidades da Câmara dos Deputados. Há suspeitas de que o atentado tenha motivação política e, por isso, a PF enviará o inquérito ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, relator dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O presidente Lula já havia saído do Planalto na hora das explosões. Lula está no Palácio da Alvorada, reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

Em nota, a PF informou que foram acionados os policiais do Comando de Operações Táticas (COT), do Grupo de Pronta-Intervenção da Superintendência Regional da corporação no Distrito Federall, peritos e o Grupo Antibombas, “que estão conduzindo as ações iniciais de segurança e análise do local”.

*Com informações Estadão

