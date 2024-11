Vídeo mostra momento em que homem se explode em frente ao STF

Câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) registraram o momento exato em que Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, detonou um explosivo em frente à Corte, na noite dessa quarta-feira (13).

Pelas imagens, é possível ver o momento que o homem joga explosivos próximo à Estátua da Justiça. Em seguida, ele se deita, e o artefato acende, solta fumaça e explode. Surgem fogos de artifício à esquerda da imagem, e mais fumaça sai da região próxima à cabeça do homem.

No vídeo, é possível ver quando Francisco chega ao STF, segurando um guarda-chuva. Depois, ele larga o item, abre o que aparente ser uma mochila, tira algumas coisas de dentro e atira em direção à estátua da Justiça.

Seguranças do próprio STF chegam perto dele. Um chega a parar na frente da estátua. Então, um fogo aparece na mão de Francisco e ele atira em direção ao prédio.

Os seguranças se afastam. Neste momento, é possível ver uma fumaça “saindo” do corpo do homem. Segundos depois, um fogo surge na cabeça dele e ele cai no chão.

Depois da explosão, servidores do STF colocam cones ao redor do corpo a fim de isolar a área até a chegada da perícia.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱