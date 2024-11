Homem-bomba do STF queria matar Alexandre de Moraes, diz ex-mulher à PF

Na casa usada por ele no Distrito Federal, a polícia encontrou inscrições relacionadas ao 8 de janeiro e mencionando plano de bomba

A ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, autor da explosão na Praça dos Três Poderes, revelou à Polícia Federal que ele tinha a intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes, além de qualquer outra pessoa que estivesse presente no momento do atentado. A informação foi registrada pela PF de forma preliminar e será confirmada em depoimento oficial na delegacia.

Daiane, que mora em Santa Catarina, contou que Francisco realizava buscas no Google sobre como planejar o atentado e compartilhava com ela os detalhes de sua ação. Ao descobrir as pesquisas, Daiane questionou: “Você realmente vai fazer essa loucura?”

Francisco, que já havia se candidatado a vereador pelo PL de Santa Catarina em 2020 — partido do ex-presidente Jair Bolsonaro —, era conhecido por publicar ameaças nas redes sociais contra ministros do STF, políticos e outras figuras públicas. Segundo informações exclusivas da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Francisco mantinha vínculos com grupos radicais.

Além disso, a Polícia Federal encontrou inscrições no espelho da casa de Francisco, no Distrito Federal, relacionadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023, e investiga possíveis conexões entre ele e os eventos daquele dia.

