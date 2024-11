Rede de supermercados abre vagas de emprego em Manaus

A rede amazonense de supermercados Super Nova está com vagas disponíveis para início imediato em sua sexta unidade, localizada no Parque Residencial Mosaico, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. A data de inauguração será divulgada nas redes sociais @supernovasupermercados.

Os postos de trabalho exigem experiência, disponibilidade de horário e ensino médio completo:

Cozinheiro para restaurante

Confeiteiro

Padeiro

Salgadeiro

Churrasqueiro

“O processo de seleção já foi iniciado, bem como o de treinamento, mas ainda estamos fazendo recrutamento para compor o quadro de colaboradores para suprir demandas das demais unidades e especialmente do Super Nova Mosaico, que em breve será inaugurado, se Deus quiser. Como terá um restaurante e lanchonete no local, estamos procurando profissionais com expertise especialmente nas áreas de cozinha, churrasco, panificação e confeitaria. Nosso objetivo é ofertar qualidade, variedade e economia aos nossos futuros clientes”, disse a cofundadora da empresa, Elisama Brito.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entregar o documento presencialmente nas unidades Super Nova, distribuídas pela capital amazonense.

Supermercados Super Nova

Há 34 anos no mercado, a Rede de Supermercados Super Nova está inserida no dia a dia da população manauara, oferecendo uma variedade de produtos do ramo alimentício.

Atualmente, a empresa possui 5 unidades varejistas: (1) Nova Cidade – Av. Margarita, quadra 247, n° 35 – Nova Cidade, (2) Oswaldo Frota – R. Iritama, 128 – Cidade Nova, (3) Manoa – Avenida Francisco Queiroz, n° 37 – Manoa, (4) Colônia Terra Nova – Rua Êxodo, n° 19 – Colônia Terra Nova e (5) Zumbi – Avenida Cosme Ferreira, n° 5702 – Zumbi dos Palmares, além de uma Distribuidora Atacadista no bairro Cidade de Deus. Para mais informações, basta acessar as redes sociais: @supernovasupermercados .

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱