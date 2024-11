Black Friday: Amazonenses pretendem ir às compras

A pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) revelou que 94% dos consumidores do Estado pretendem ir às compras na Black Friday deste ano, que ocorrerá no dia 29 de novembro.

Como critério de escolha, o preço é o item que lidera o ranking, com 52% das respostas, seguido pela qualidade (24%) e pela diversidade de produtos (8%). Na lista de compras, os consumidores têm intenção de adquirir vestuário (20%), cosméticos e perfumes (18%), celulares e eletroeletrônicos (17%) e calçados (16%).

A estudante de Odontologia, Bárbara Barbosa, contou ao Em Tempo, que irá às compras para renovar o guarda-roupa.

“Quero comprar algumas roupas, também preciso comprar tênis para sair e ir para a faculdade. Eu ainda não vi as promoções, mas espero encontrar um preço que valha a pena. Esse ano eu vou comprar ao vivo, não vou arriscar pela internet”, afirmou.

Já a advogada Bruna Oliveira pretende investir em cosméticos e destacou que já está de olho nas promoções de sites.

“Eu já enchi o meu carrinho com o que eu pretendo comprar, mas ainda estou esperando melhores ofertas”, disse.

Ainda de acordo com a Fecomércio-AM, 70% dos consumidores pretendem gastar entre R$ 81 e R$ 250. Outros 12% estimam gastos entre R$ 251 e R$ 400, enquanto 14% planejam desembolsar mais de R$ 400.

Em relação ao pagamento, 58% dos consumidores optarão pelo pagamento à vista (PIX, dinheiro ou débito), e 25% irão utilizar o cartão de crédito.

Expectativa do comércio

A pesquisa da Fecomércio-AM destacou também que 34% dos entrevistados irão às compras em shopping center, e para atender a clientela, o centro comercial Amazonas Shopping se prepara para receber o consumidor que busca boas ofertas.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, os lojistas estão se organizando para oferecer descontos atrativos e variedade de produtos.

Descontos em todos os segmentos, como vestuário, perfumaria e eletrônicos, prometem chamar atenção dos consumidores, que aguardam esse período para comprar os produtos desejados.

Na sexta-feira (29) e sábado (30), o público vai poder se divertir na cabine troca ou não troca e ganhar brindes da Comepi e Ramsons.

Em vários pontos do shopping também terão vitrines com produtos das lojas participantes da Black Friday. Dessa forma, as pessoas podem se inspirar nas composições de looks, por exemplo.

Já no setor automotivo, a Du Nort Renault oferece um lote exclusivo de veículos com taxas de financiamento a partir de 0%, bônus de até R$ 12 mil na troca por usados e entrada facilitada.

“Preparamos um lote promocional com toda a linha zero, incluindo bônus de até R$ 12mil, taxas competitivas a partir de 0% e a melhor avaliação do usado na troca, com garantia de até quatro anos para os novos compradores”, informa o gerente de Marketing do Grupo Du Nort Renault Dannylo Alencar.

No Amazonas a promoção acontece na unidade da Av. Djalma Batista, 3505. A Black Friday da Du Nort Renault segue até o fim do mês de novembro.

No ramo da educação, o Centro de Ensino Literatus vai promover, até o final de novembro, uma edição especial da Black Friday com vantagens para quem sonha em começar a investir em uma carreira na área técnica em 2024.

A instituição está oferecendo para seus novos alunos isenção de matrícula e 50% de desconto nas duas primeiras mensalidades para todos os cursos.

Segundo a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, essa é uma chance para quem não vê a hora de entrar no mercado de trabalho, isso porque entre as vantagens de realizar um curso técnico está o tempo para concluí-lo, em até 18 meses.

“E, devido ao desempenho dos nossos alunos no estágio, muitas vezes, eles já saem empregados antes de concluírem o curso”, comenta. A Black Friday 2024 promete movimentar R$ 9,3 bilhões no Brasil, conforme levantamento da empresa Confi.Neotrust. A expectativa é de que o evento gere um faturamento 9,1% maior que em 2023.

