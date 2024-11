Formação de líderes ambientais no G_DeZ impulsiona a luta contra o desmatamento na Amazônia

A luta contra o desmatamento da Amazônia, um dos desafios ambientais mais urgentes do Brasil e do mundo, ganhou novo impulso com a formatura da primeira turma do curso G_DeZ: Governança Socioambiental pelo Desmatamento Zero na Amazônia.

Criado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e promovido pelo Centro de Aprendizagem e Cultura Imaflora (CACUÍ), o programa visa formar uma rede de líderes comprometidos com a ambiciosa meta de zerar o desmatamento na região amazônica. O curso capacitou profissionais de várias áreas para atuarem de forma estratégica e coordenada na preservação da floresta.

Após sete meses de aprendizado intensivo, cerca de 150 profissionais de diversos setores – como Judiciário, Legislativo, Executivo, setor privado, terceiro setor, além de jornalistas e comunicadores – estão finalizando o programa.

Com uma carga horária de 90 horas, o curso ofereceu um conteúdo robusto, combinando teoria e prática em temas de governança socioambiental, legislação ambiental e políticas públicas voltadas para a conservação florestal.

“O grande diferencial do G_DeZ é sua estrutura pragmática e a diversidade do corpo docente, composto por facilitadores renomados e com experiência prática no combate ao desmatamento”, destaca Solange Matos, coordenadora do programa.

O G_DeZ busca qualificar líderes para a preservação da Amazônia e a governança socioambiental. Entre os participantes e coordenadores estão importantes nomes da área ambiental, como André Lima, advogado socioambiental e secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e Suely Araújo, ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para André Lima, o G_DeZ é mais do que um curso; é uma plataforma de conexão e colaboração.

“Estamos criando uma rede de líderes que podem e devem atuar de forma integrada, aplicando o aprendizado diretamente em seus municípios, estados e organizações”, afirma. Ele acrescenta que a rede visa multiplicar o conhecimento e fortalecer o combate ao desmatamento em todas as esferas da sociedade.

O curso, com uma abordagem pragmática e baseada em experiências reais, foi estruturado para ir além da teoria. Os encontros, realizados de forma híbrida-online e presencialmente em Piracicaba, São Paulo -, abordaram temas que vão de regulamentações ambientais a estratégias práticas de proteção florestal.

Dado o sucesso da primeira edição, o CACUÍ já prepara uma nova edição do G_DeZ para fevereiro de 2025. As inscrições, que começam na próxima quarta-feira (6/11) e vão até segunda-feira (20/01), terão 50% das vagas reservadas para bolsas de estudo – 20% integrais e 30% parciais -, reforçando o compromisso do programa com a inclusão e a diversidade.

A conclusão da primeira turma foi marcada pela elaboração de artigos, propostas e projetos práticos, que serão publicados em uma plataforma digital e no novo site do programa em dezembro.

“Nossa meta é que essa rede de líderes atue pelo desmatamento zero em todos os biomas do Brasil e, eventualmente, em florestas de outros países. Este é um passo importante na contribuição para a conservação global”, conclui André Lima.

Essa iniciativa é um avanço inovador no combate ao desmatamento, ao capacitar novos líderes e fornecer as ferramentas necessárias para uma atuação eficaz na preservação ambiental. Se você deseja fazer parte da segunda turma e contribuir para um futuro mais sustentável, preencha o formulário disponível no endereço eletrônico e faça a diferença (bit.ly/cacui-gdez25).

PICCADILLY inaugura segunda unidade em Manaus

A PICCADILLY, renomada fabricante de calçados femininos no Brasil, abriu sua segunda unidade em Manaus, no Shopping Ponta Negra, na quarta-feira (30).

Esse novo espaço reforça a missão da marca em oferecer produtos que unem conforto, qualidade e inovação para suas consumidoras.

Esta expansão faz parte da estratégia da PICCADILLY COMPANY de ampliar sua presença nacional e internacional, consolidando sua posição no mercado, agora com mais de 21 mil pontos de venda, incluindo sua primeira loja em Abu Dhabi, inaugurada em fevereiro deste ano.

Em 2023, a PICCADILLY recebeu o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF), reconhecimento que reafirma a qualidade e o sucesso de suas franquias.

Além disso, o compromisso da empresa com a sustentabilidade rendeu-lhe o Selo Diamante do Programa Origem Sustentável em 2024. Com presença em mais de 100 países, duas unidades fabris e centros de distribuição no Rio Grande do Sul, a PICCADILLY conta com uma equipe de aproximadamente 2.500 colaboradores.

Expoferr fortalece o agronegócio em Roraima

A 43ª edição da Exposição-Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr) ocorrerá de 5 a 9/11 no Parque de Exposições Dandãezinho, localizado na BR-174, na região do Monte Cristo.

O evento espera movimentar cerca de R$ 600 milhões em negócios, com uma área de 93 mil metros quadrados e previsão de até 70 mil visitantes por dia. Destaques incluem a ‘Vitrine Tecnológica’, com inovações no agronegócio, e o ‘Hackathon Agrotech’, com prêmio de R$ 5 mil. A entrada será gratuita.

As feiras agropecuárias em Roraima são essenciais para o desenvolvimento econômico e agrícola para o estado. O agronegócio tem crescido com a expansão da fronteira agrícola e o uso de novas tecnologias, especialmente na produção de soja, milho e pecuária bovina.

RÁPIDAS & BOAS

O ‘Programa Mulheres In Tech’ (MIT), que é destinado a desenvolver mulheres em situação de vulnerabilidade social, está com 50 vagas gratuitas para o curso de educação socioemocional e Front-End (linguagem de programação). Para participar, é preciso ser uma mulher (cis ou trans) das regiões do Norte ou do Nordeste. As inscrições estão abertas até domingo (3/11) e as inscrições podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/32fx8smf).

**********************************************

A 3ª edição da ExpoAmazônia Bio&TIC 2024 – Vetores para o Desenvolvimento da Amazônia acontecerá de 4 a 6/11 no Studio 5 Centro de Convenções. A realização da ExpoAmazônia BioTIC é da Associação do Polo Digital de Manaus (ADPM), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Governo do Amazonas e Fundação Rede Amazônica (FRAM). As inscrições estão sendo realizadas por meio do link (https://tinyurl.com/3ssxb4nk).

**********************************************

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com as inscrições abertas para o ‘Programa Humanitas – Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)’. Estão programados investimentos da ordem de R$1,4 milhão para apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica, inovação ou de transferência tecnológica na área de Ciências Humanas, Linguística, e Sociais Aplicadas. As propostas podem ser enviadas até quinta-feira (7/11) pelo site (https://sig.fapeam.am.gov.br/).

**********************************************

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) está com o edital do ‘Prêmio Recicla’ aberto. Serão distribuídos R$ 100 mil para práticas de negócios inovadoras na área da economia circular e sustentabilidade. As inscrições estão disponíveis até sexta-feira (8/11) e o edital pode ser consultado pelo link (https://tinyurl.com/2zuvvzbm).

