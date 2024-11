Homem é preso após agredir e fraturar costela de companheira em Manaus

Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (14), por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra sua companheira, de 49 anos. A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, titular da DECCM Norte/Leste, as diligências iniciaram após a vítima procurar a delegacia no dia 4 de novembro deste ano, para relatar as agressões sofridas.

“A mulher estava muito abalada e tinha vários hematomas pelo corpo. Durante o depoimento, chegou a desmaiar, sendo necessário acionar atendimento médico. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar na zona leste, onde foi constatada uma fratura em uma das costelas em decorrência das agressões”, detalhou Trigueiro.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a vítima também informou que o companheiro já a havia agredido outras vezes, mas nunca o denunciou por receio de prejudicá-lo no trabalho. Durante o depoimento, o homem alegou que agrediu a companheira após uma discussão começado por parte dela, o que não justifica os fatos.

Após a coleta das informações, foi representada pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

O homem responderá por lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Ele será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱