Ufam apresenta pesquisas em evento internacional sobre Gestão Empresarial e Sustentabilidade

Entre os dias 3 e 6 de dezembro, ocorrerá na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (Fea/Usp) a 26ª edição do Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente (Engema), com o apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA).

O evento contará com a participação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que apresentará três trabalhos aprovados na modalidade defesa oral da professora doutora Michele Aracaty, do Departamento de Economia e Análise da Ufam (DEA/Ufam), juntamente com os coautores Alinny Gonçalves Pereira, Ana Carolina Neves Tavares, Georgia Costa Grijo da Silva e Silvio Cezar Arend.

As três pesquisas autorizadas para apresentação no Engema analisam as Cadeias Produtivas Amazônicas com foco no Desenvolvimento Regional Endógeno. Os outros dois artigos científicos discutem temas como a Bioeconomia na região amazônica e a Economia Verde, que procura equilibrar o Crescimento Econômico, Social e a Responsabilidade Ambiental.

Além de estar entre os eventos mais importantes do país, Aracaty destaca que o Engema possui um papel importante dentro da discussão que envolve a temática, que busca essa conexão no contexto internacional. A primeira edição do encontro surge em função da Rio eco 92 e desde então tem se consagrado um espaço de discussões relevantes sobre o meio ambiente.

“Tenho acompanhado o evento ao longo dos últimos anos sempre levando para a pauta as discussões sobre a Amazônia dada a relevância no âmbito da sustentabilidade. É um evento internacional que possibilita muitas parcerias futuras. Neste ano mais uma vez representaremos a Ufam e o Amazonas no evento”.

Outro destaque é o grupo da Amazônia que foi criado para receber os trabalhos da região. “Sou uma das avaliadoras e coordeno as mesas de debate. Ao longo dos anos temos recebido um volume maior de trabalhos, o que ajuda a fortalecer a discussão”, ressaltou

Segundo a coordenadora, o tema trata de teorias, conceitos e práticas relacionadas à sustentabilidade, inovação e desenvolvimento na Amazônia. Abrange tópicos como: empreendedorismo social, gestão e planejamento de negócios sustentáveis, gestão territorial, governança, inovação, mudanças climáticas, políticas públicas e ações institucionais, cadeias produtivas e tecnologias sustentáveis, todos focados na realidade da região Amazônica.

O evento faz parte do calendário de divulgação das pesquisas e os pesquisadores do Amazonas já participaram do evento em edições anteriores.

Sobre o evento

Em 2024, o evento tem 26 anos e será realizado de forma híbrida, com atividades presenciais e online. O tema deste ano é sobre a Crise Mundial Global e a Vocação Brasileira para a Sustentabilidade, mostrando os desafios e oportunidades do Brasil nesse contexto.

Haverá debates e compartilhamento de conhecimento científico-tecnológico sobre práticas sustentáveis, com especialistas do Brasil e do exterior. O evento foca na Gestão da Sustentabilidade Ecológica e Socioeconômica, atraindo pesquisadores, acadêmicos, profissionais e até iniciantes interessados nessa relevante temática. A inclusão é priorizada, permitindo a participação de diversas pessoas interessadas em discutir as tendências da gestão da sustentabilidade.

