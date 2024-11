Polícia indicia ex-padre por abuso sexual contra crianças de 3 a 11 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações contra o ex-padre Bernardino Batista dos Santos, de 77 anos, suspeito de abuso sexual de crianças de 3 a 11 anos.

Segundo a investigação, o padre abusava de crianças desde a década de 1980 em uma fazenda no município de Tiro, região do Alto Paranaíba (MG). Ele foi preso em 23 de outubro. Ao final da investigação, ele foi condenado por estupro de vulnerável.

De acordo com a polícia, o último caso registrado foi em 2016, quando uma vítima, então com 4 anos, teria sido abusada durante um casamento em uma fazenda. O crime foi denunciado à polícia no dia 9 de agosto deste ano, dando início a uma investigação contra o homem.

Os investigadores descobriram que ele cometeu os crimes durante visitas de campo a uma fazenda onde dezenas de crianças afiliadas à igreja participavam das atividades. Sete vítimas foram identificadas até agora.

A Polícia Civil orienta quem for vítima do suspeito a procurar a delegacia de Polícia Civil mais próxima para denunciar o crime, referente ao caso. O ex-padre Bernardino foi encaminhado ao sistema prisional no último dia 23 de outubro.

*Com informações do Metrópoles

