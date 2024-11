Homem é preso após se masturbar para vizinha no interior do Amazonas

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra sua vizinha, cuja idade não foi divulgada.

A prisão foi realizada na segunda-feira (11) no bairro Bonfim, em São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Maria Roselane de Abreu, as diligências começaram após a vítima comparecer à delegacia para denunciar o infrator. Ela relatou que eles são vizinhos e que flagrou o homem se masturbando em sua direção.

“A vítima informou que essa prática é recorrente, não apenas com ela, mas também com outras vizinhas do indivíduo. Ele fica no quintal de sua residência e, ao avistar as vítimas, começa a se masturbar em direção a elas”, explicou a delegada.