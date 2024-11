Obra de substituição da rede de drenagem inicia na avenida Mário Ypiranga Monteiro

A Prefeitura de Manaus iniciou durante a noite de quinta-feira (14), as obras de recuperação da rede de drenagem profunda em um trecho da avenida Mário Ypiranga Monteiro, próximo à rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul da cidade, como forma de prevenção.

“Não é uma obra simples. É um ato de coragem realizar esse trabalho em uma via importante da capital, de fluxo intenso. Nos preparamos para executar essa grande intervenção no feriado e vamos nos estender no fim de semana. Nossa meta é que em seis dias, os trabalhos sejam concluídos”, garantiu o secretário de Obras, Renato Junior.

Um afundamento na lateral da via sinalizou a necessidade da substituição da rede de drenagem da área em caráter emergencial, 80 aduelas em concreto armado foram confeccionadas para serem implantadas no lugar das duas linhas de tubulação de ferro que haviam na área.

As concessionárias de serviços públicos foram acionadas pela prefeitura para que fizessem os ajustes para minimizar os impactos da obra na vida dos moradores do entorno.

As equipes da Seminf montaram uma logística no horário noturno, quando o fluxo de veículos é menor, para abastecer o canteiro de obras com os insumos necessários.

Enquanto outra equipe atuava na abertura dos acessos no canteiro central para que os moradores da área tenham o direito de ir e vir preservados.

Durante a madrugada desta sexta-feira (15), foi iniciada a escavação, para que as equipes possam remover a antiga tubulação de ferro para o assentamento das novas aduelas em concreto armado, das duas linhas paralelas de 40 metros de extensão cada uma.

O secretário de Obras, Renato Junior, destaca que os serviços estão sendo realizados de forma célere como determina o prefeito David Almeida.

“Nós poderíamos fazer algo paliativo, como sempre foi feito e aguardar mais um pouco para intervir, mas optamos em resolver definitivamente e de forma célere. Mais de cem homens estarão atuando aqui diuturnamente e só vamos parar quando concluirmos a execução do projeto. Estamos aqui para dar uma solução definitiva, já que o prefeito David se preocupa em construir Manaus para o futuro”, afirmou.

Um desvio no igarapé do Bindá foi realizado para que as águas passem apenas por uma linha da tubulação e a outra linha fique seca, para que as equipes possam trabalhar, tornando o serviço mais ágil e preciso.

“Nossa gestão trabalha sempre para resolver de forma definitiva os problemas da nossa cidade, sobretudo em uma via importante como a Mário Ypiranga Monteiro. Aqui, nós trabalharemos com a movimentação de terra de, ao menos, 2,6 mil metros cúbicos, cerca de 30 máquinas pesadas, com mais de cem pessoas envolvidas. Faremos aqui duas linhas de drenagens profundas com aduelas, que vão garantir durabilidade e segurança”, concluiu o secretário de Obras.

*Com informações da assessoria

