A Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, foi palco, nesta sexta-feira (15), de uma manifestação contra a escala 6×1, que só dá direito a um dia de folga para ao funcionário a cada seis dias trabalhados.

Esse ato ocorre simultaneamente em todo o país, e na capital amazonense, contou com a participação de movimentos sociais, políticos e da própria população afetada pela forma de trabalho.

Líder indígena e ativista climática filiada à Rede Sustentabilidade, Vanda Witoto, destacou que apenas um dia de folga não é suficiente para que os trabalhadores brasileiros consigam descansar antes de iniciar uma nova jornada de trabalho.

“É uma escala exaustiva para nossas vidas. É necessário que haja uma compreensão dos nossos congressistas, para que assinem, sobretudo, essa PEC que é muito importante para garantir a qualidade de vida dos nossos trabalhadores do país”, disse.

O vereador eleito do PT, Zé Ricardo, também esteve presente na manifestação e aproveitou a oportunidade para reafirmar que a classe trabalhadora tem o direito de ter uma vida além do emprego.

“O trabalho não pode ser uma escravidão. O trabalho não pode ser a razão da vida. Trabalho é um instrumento para garantir vida e qualidade em vida, que todas as pessoas têm direito”, pontuou.

O ato percorreu pelas ruas da Zona Leste de Manaus com o intuito de conscientizar os trabalhadores que ainda não entendem a importância da discussão. A manifestação contou com o apoio do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), responsável por buscar melhorias na vida da classe operária do país.

PEC 6×1

A proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) visa alterar a forma como as jornadas de trabalho podem ser distribuídas. Para ser apresentada na Câmara, a PEC precisou reunir as assinaturas de, no mínimo, 171 dos 513 deputados.

O objetivo da PEC é alterar o artigo da Constituição Federal que atualmente limita a jornada diária a 8 horas e a carga semanal a 44 horas.

A proposta visa oferecer mais flexibilidade às empresas, permitindo maior diversidade na organização das escalas de trabalho e, potencialmente, mais folgas para os trabalhadores ao longo da semana.

Com isso, os trabalhadores teriam apenas cinco dias de trabalho e dois para o descanso.

