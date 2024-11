VÍDEO: Casal brasileiro se assusta ao chegar em casa na Austrália e encontrar coala

Os coalas são normalmente encontrados em eucaliptos, mas um casal chegou em casa na Austrália na quarta-feira (13) e ficou chocado ao encontrar um em seu quarto.

“Fiquei assustada, feliz e animada ao mesmo tempo”, disse Fran Dias Rufino à CNN de Adelaide, no sul da Austrália.

Fran, que se mudou do Brasil para a Austrália, postou o encontro inesperado no nas redes sociais, dizendo que ficou sem palavras ao ver o animal dentro de sua casa.

“Fiquei tão nervosa que esqueci meu inglês”, ela escreveu em uma postagem no Instagram, com a observação “Só na Austrália”.

O vídeo mostrou o coala sentado no chão ao lado da cama, olhando para Rufino e seu marido, Brunno, antes de subir em uma mesa de cabeceira. Ele então pulou na cama, de acordo com clipes que Rufino compartilhou com a CNN.

“Eu estava nervosa e preocupada sobre como faríamos para que ele saísse”, disse ela.

Os coalas, encontrados principalmente nas costas leste e sudeste da Austrália, estão ameaçados em Nova Gales do Sul, Queensland e no Território da Capital Australiana, principalmente devido a doenças, secas, incêndios florestais e desmatamento.

No sul da Austrália, onde vive o casal, o número de coalas é estável e, em algumas áreas, as populações são tão saudáveis ​​que estão sendo controladas para proteger o habitat.

O coala saiu do quarto depois que Brunno usou um suéter para tentar guiá-lo para fora.

O vídeo mostrou o coala correndo pela casa, provavelmente procurando uma saída, enquanto Rufino gritava freneticamente ao fundo. Coalas raramente atacam pessoas e são vistos com mais frequência no topo das árvores, mastigando preguiçosamente folhas de eucalipto.

Fran disse que seu marido mais tarde usou um cobertor para espantar o coala e que ele então foi até a porta.

Ela disse que ocasionalmente vê coalas andando pela rua ou sentados em eucaliptos em sua área e acha que este pode ter entrado furtivamente pela porta dos animais de estimação.

Embora os coalas do sul estejam bem, há temores de que doenças e perda de habitat possam causar ainda mais declínios nas populações ameaçadas ao longo da costa leste da Austrália.

Em 2022, foi lançado um plano nacional de recuperação de 10 anos, mas dois anos depois, as perspectivas de sobrevivência a longo prazo para coalas selvagens em áreas listadas continuam “ruins”, de acordo com um relatório anual divulgado em maio.

*Com informações da CNN Brasil

