Justiça do AM concede prisão domiciliar à patroa acusada de matar babá

A Justiça do Amazonas concedeu, nesta sexta-feira (15), prisão domiciliar para Camila Barroso, suspeita de matar a babá Geovana Costa Martins, que tinha 20 anos, em Manaus.

A defesa de Camila alegou que ela tem uma filha menor de 12 anos, que precisa de seus cuidados e o pedido foi aceito pelo juiz de direito da Vara de Garantias Penais e Inquéritos Policiais, Rivaldo Matos Norões Filho.

Agora, Camila será monitorada por tornozeleira eletrônica e não poderá deixar a capital amazonense. Ela estava presa desde o dia 28 de agosto.

O caso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) revelou detalhes do caso da babá Geovana Costa Martins, de 20 anos, encontrada morta no dia 20 de agosto em Manaus.

De acordo com a investigação, a patroa da babá estava diretamente envolvida no crime. Além de manter a residência como um estabelecimento de massagem, a patroa forçava a vítima à prostituição.

Segundo a delegada Marília Campello, a vítima morreu de traumatismo craniano possivelmente devido as agressões.

Após ter sido encontrada morta, a mãe de Geovana teve acesso a fotos da filha com sinas de tortura.

A motivação para o crime pode estar relacionada à recusa da babá em viajar e transportar drogas, conforme indicam as investigações.

A patroa foi presa e está sendo interrogada, enquanto a polícia continua na busca por um segundo envolvido na morte da babá, um homem identificado como Eduardo Gomes da Silva, filho da proprietária da casa onde Camila morava, possível comparsa dela.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱