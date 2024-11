David Almeida vistoria intervenção estrutural na avenida Mário Ypiranga Monteiro

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta sexta-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República, os trabalhos de intervenção estrutural, executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a intervenção no corredor viário, que começou na noite desta quinta-feira (14), visa solucionar de forma definitiva o problema de deterioração dos tubos de ferro instalados sob a avenida.

“Nós estamos refazendo obras de gestões anteriores. Pelo trabalho feito aqui, nós damos uma sobrevida de 40 a 50 anos com as obras para esta área”, afirmou Almeida.

Os trabalhos incluem a estruturação no trecho desnivelado da avenida Mário Ypiranga Monteiro, que conecta os bairros da zona Centro-Sul com os da zona Sul da cidade, conforme destacou o secretário de Obras, Renato Junior.

“Estamos limpando toda área onde será feito o forro, já nas próximas horas, para poder ser assentadas as aduelas, que são em estruturas de concreto armado. Serão feitas as substituições dos tubos antigos e velhos, de ferro, com mais de 20 anos, e que estavam ocasionando o desnivelamento da pista”, explicou.

A interdição da via para veículos acontece nos dois sentidos da pista para possibilitar o trabalho de cerca de 80 homens na obra, enquanto outros 35 atuam no suporte. Assim, a prioridade máxima é solucionar os problemas causados pela deterioração dos antigos tubos de ferro, melhorando a infraestrutura e a segurança no local para a circulação de veículos e pedestres.

Transportes

Com a interdição da avenida, linhas de ônibus que trafegam pelo local precisaram passar por alterações no percurso.

As linhas 001, 215, 217, 341, 358, A402, A407, 415, 550, 654 – no sentido bairro-Centro – seguirão normal até a avenida Djalma Batista, então seguem pela via até a alça de retorno da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), próximo à avenida Darcy Vargas, dobram à direita na rua Jorge Veiga e novamente à direita na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

*Com informações da assessoria

