Gaby Amarantos diz que está com tesão após perder 25 kg

Gaby Amarantos vive uma nova fase de cuidados com a saúde, após adotar uma rotina de dieta e atividades físicas.

As práticas fizeram com que ela perdesse 25 quilos. Solteira após o fim do relacionamento com o fotógrafo Gareth Jones, a cantora disse estar com “tesão de 50 pessoas”.

“Estou muito feliz, é uma questão que sempre me atravessou, essa questão do peso de ser uma mulher fora do padrão e, dessa vez, precisava dar uma repaginada na minha saúde. O que me levou tomar uma decisão foi um show, onde não conseguia me movimentar mais no palco, acabei o show muito cansada”, contou ela, ao vivo, na televisão.

Gaby ainda brincou: “Mas nunca me senti tão bem, tão feliz, tão realizada, tão iluminada, disposta, estou com tesão de 50 pessoas! Estou me sentindo muito maravilhosa.”

“Nada se compara ao bem-estar que estou sentindo e não trocaria por nenhuma fase da minha vida”, finalizou a artista.

Fim do relacionamento

Quanto ao fim do relacionamento de 10 anos com o fotógrafo inglês, Gaby Amarantos contou o motivo de ter escondido o término por dois anos.

“Já tem mais de um ano, caminhando para dois, mas a gente quis ter muita responsabilidade afetiva. A gente sabe que os términos que viralizam na rede e a galera gosta de ver são aqueles que tem sangue, traição e tragédia. A gente quis fazer o contrário. A gente continua se amando, se fala todos os dias, mas nosso amor evoluiu para outro lugar. A gente não está feliz junto. A gente é muito amigo, uma relação de confiança”, disse.

Gaby ainda contou que Gareth já está namorando e elogiou a nova paixão do fotógrafo: “A gente tem que começar a normalizar casais que têm a responsabilidade de se separar no amor, sem mágoa, sem exposição, a nossa relação foi de muito respeito, de quase dez anos.”

