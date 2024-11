Black Friday: camisas de time é item com maior alta nas buscas

Camisas de time ficaram em primeiro lugar, com um crescimento de 23% nesta semana, conforme ranking do Google

O Google elaborou um ranking dos itens com maior aumento na quantidade de buscas conforme a Black Friday fica mais próxima.

Camisas de time ficaram em primeiro lugar, com um crescimento de 23% nesta semana. A empresa destaca que as peças também receberam apoio do fim de campeonatos importantes para o futebol.

Diretora de Negócios para o Varejo do Google Brasil, Gleidys Salvanha destaca que as peças associadas ao futebol são “itens que tradicionalmente fazem parte da cultura brasileira, mas não são tão comuns em serem pesquisados na internet em grandes datas do varejo”.

Tênis casuais e equipamentos elétricos para cabelos cresceram ambos 17% e completam o pódio de crescimento nas buscas na semana. Veja a lista completa:

Vestuário – Camisas de Times – 23% Calçados – Tênis Casuais – 17% Cabelos – Equipamentos Elétricos – 17% Eletroportáteis – 15% Perfumes – 14% Televisões – 14% Calçados – Sandálias e Chinelos – 13% Tablets – 13% Decoração – 12% Vestuário – Infantil – 12%

*Com informações da IstoÉ

