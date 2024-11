Manaus FC se movimenta no mercado da bola para apresentar elenco completo em dezembro

Segundo o presidente de honra do Manaus FC objetivo do clube é apresentar o elenco completo na segunda quinzena de dezembro

De olho na temporada de 2025, onde terá um calendário cheio, o Manaus Futebol Clube já anunciou diversos reforços, com a chegada de novos atletas, retorno de peças importantes em títulos anteriores e a renovação com jogadores que devem ser fundamentais para o ano que vem.

Segundo o presidente de honra do Manaus FC, Luís Mitoso, objetivo do clube é apresentar o elenco completo na segunda quinzena de dezembro.

“Estamos trabalhando, juntamente com toda a diretoria, para montarmos um elenco forte e muito competitivo, que vai brigar por títulos e terá sede de vitórias em 2025. Nossa apresentação está marcada para o dia 16 de dezembro”, destacou Mitoso.

Até o momento, o Gavião Real já confirmou 16 atletas em seu elenco, entre os que renovaram contratos e os recém contratados. Entre os retornos, estão figuras queridas pela torcida esmeraldina, como Palmares, Gilson, Vitinho e Silvano, campeões em temporadas anteriores pelo Manaus FC. Outro destaque é a chegada do treinador gaúcho, Júlio César, ex-Tuna Luso-PA.

“Dentro dessa propositura, é vontade nossa e da comissão técnica iniciar a pré-temporada com 24 atletas, fora os dois que estão em recuperação após cirurgia”, afirmou o presidente do clube, Giovanni Silva, se referindo ao zagueiro Gutierrez e ao lateral-esquerdo André, ambos em fase de fisioterapia após lesões de cruzado no joelho.

Para o presidente, poder contar com estes atletas é fundamental para o fortalecimento da identidade do elenco.

“Muito importante poder contar com eles, porque foram atletas campeões esse ano conosco e acreditamos que trarão esse caráter campeão e a garra que é marca do Manaus. O processo de recuperação, com transição de campo acompanhados pelo preparador físico, poderá deixar os dois mais próximos de voltar a campo”, conclui Giovanni.

O início da preparação do elenco para os desafios da próxima temporada está marcado para 16 de dezembro. Até lá, a diretoria pretende contar com todos o restante dos atletas. Além de defender o título amazonense de 2024, o Gavião Real disputará a Copa do Brasil, Copa Verde e o Brasileirão Série D, mirando o retorno à série C.

Confira a lista dos jogadores já anunciados pelo Manaus FC:

Goleiro:

1.Vitor Luiz

2.Holliwer

Lateral Direito:

3.Caio Yla

Lateral Esquerdo:

4.Raphael

5.Miliano

Zagueiro:

6.Erik

7.Jeferso

8.Dede

Volante

9.Bombado

10.Gilson

11.Zé Augusto

Meia-atacante:

Palmares

Atacantes:

Silvano Renazinho Vitinho Levir

No Departamento Médico:

Gutierrez

André

