Natal nos Cetis: ‘Mundo Encantado do Natal’ chega aos estudantes da rede pública

O Natal nos Cetis (Centro de Educação de Tempo Integral) retorna a mais uma edição da temporada “O Mundo Encantado do Natal”.

São diversas manifestações artísticas apresentadas nos centros de educação do Estado, culminando com o encerramento do ano letivo. Os espetáculos são promovidos pelos alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e realizados em 10 Cetis de várias zonas da capital.

A iniciativa é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. O projeto se renova a cada edição e, neste ano, o diretor do Liceu Claudio Santoro, Davi Nunes, adianta que os espetáculos prometem uma verdadeira imersão no “Mundo Encantado do Natal”, com cantatas, danças e apresentações teatrais, tudo de maneira mais abrangente, atraente e qualidade técnica.

“O nosso diferencial é levar apresentações com mais proximidade às crianças e jovens, que vão ter a oportunidade de vivenciar aquele momento tão importante, que é o Natal”, revela o diretor.

O elenco é formado por alunos dos cursos de música, dança e teatro do Liceu de Artes, com o apoio do núcleo de artes visuais, que desempenharam um papel fundamental na criação dos cenários, adereços e figurinos dos espetáculos, colocando em prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula.

“Queremos criar um espetáculo mais tradicional, voltado para o nascimento de Jesus, mas com elementos modernos e o uso de tecnologia, o que torna a experiência mais atraente, especialmente para as crianças”, conclui Davi Nunes.

O projeto é o resultado da integração de toda a equipe do Liceu, incluindo o setor administrativo, núcleos artísticos, além de pedagogos, psicólogos e assistentes sociais.

Semana de estreias

A programação teve início na quinta-feira (14/11), no Ceti Áurea Pinheiro Braga, na Compensa. A semana segue com apresentações na segunda-feira (18/11), no Ceti Professor Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na Cidade de Deus, com a participação do Coral Jovem do Liceu.

Na terça-feira (19/11) será no Ceti Elisa Bessa, no Jorge Teixeira, com o núcleo de dança do Liceu protagonizando o espetáculo “The Jazz Natalino”. Na quinta (21/11), é a vez do Ceti Professora Cinthia Régia Gomes do Livramento, no Distrito Industrial I, receber também o núcleo de dança, com o mesmo musical em homenagem ao jazz.

O Natal nos Cetis segue até o dia 4 de dezembro e o cronograma de apresentações será divulgado no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no @culturadoam.

