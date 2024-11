Teatro Amazonas recebe maratona cultural durante Mostra Interarte 2024

A Interarte Produtora, Cia. e Escola de Teatro prepara, para o próximo domingo (17), a “Mostra Interarte 2024”, edição que ocupará o palco do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, com uma programação cultural de 12h.

Ao todo, serão nove espetáculos teatrais, 16 números de canto e um espetáculo teatral musical, garantindo um dia inteiro de muita arte e diversão.

A Mostra Interarte é um evento anual onde são apresentados espetáculos de teatro, música, dança e teatro musical como resultados das aulas e pesquisas realizadas durante o ano na escola de teatro. Esta é a 17ª edição do projeto.

“Sobem ao palco alunos, professores e convidados especiais presenteando o público com performances artísticas de qualidade. Esse dia será dedicado às apresentações de teatro, teatro musical e canto, divididas em três horários: manhã, tarde e noite”, explicou o diretor da Iterarte, Roger Barbosa.

Programação

Pela manhã, de 9h às 11h30, serão apresentados espetáculos voltados para o público infanto-juvenil com os atores mirins entre 5 e 11 anos e teens de 12 a 15 anos. Os espetáculos serão intercalados com apresentações de canto voltadas para esse público.

Já no período da tarde, das 14h às 16h30, será a vez dos espetáculos para todas as idades com comédias e clássicos dirigidos pelos professores/diretores da Interarte. Durante os intervalos das apresentações, serão apresentados os números de canto voltadas para o público geral.

A noite, das 18h às 21h30 serão apresentados espetáculos com censura 14 anos e o público terá acesso a grandes obras da dramaturgia e ao espetáculo de teatro musical. Ao todo, serão dez espetáculos teatrais; um espetáculo de teatro musical e 12 apresentações de canto.

Roger destaca que no total, a Mostra Interarte envolve 120 alunos e mais de 80 pessoas integrando a equipe, entre professores, produtores, contrarregras, costureiras, cenógrafos e técnicos.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 40, e podem ser adquiridos pelo link: https://shopingressos.com.br/

Sinopses

Manhã: Na sessão das 9h o palco será preenchido com espetáculos direcionados para crianças e feito por crianças de 5 a 11 anos de idade.

“Até logo, Mingau”: com texto de Emili Danali e direção de Eduardo Oliveira e conta a história de uma menina chamada Alice que está enfrentando a dor da partida da sua cachorrinha Mingau. “Até Logo, Mingau” é uma história de amizade, superação do luto, mostrando que o amor não acaba, apenas muda de forma. Elenco: Beatriz Amorim, Cibele York, Cibelle Victória, Gabriella Marialva, Helena Aguiar e Rayssa Valentina

“As Aventuras do Pequeno Príncipe”: na direção de Paulo Oliveira, o clássico ganha uma divertida adaptação onde uma gentil aviadora acaba fazendo um pouso forçado em meio ao deserto do Saara, onde acaba conhecendo um serzinho que mudará sua vida por completo. O pequeno príncipe surge pedindo um carneiro para salvar seu planeta e sua roda. Contando para sua mais nova amiga sobre suas viagens pelos diversos planetas em que esteve. Elenco: Angelina Cordeiro, Beatriz Melo, Isabela Batista, Isabella Zanon, Júlia Carraro, Kaio Vinhote, Maria Clara Ribeiro, Maria Flor Nunes, Mariah Nunes, Paolla Dallastra e Sarah Fernanda

“Romeu e Julieta no reino das borboletas”: Baseado na obra de Ruth Rocha, Aline Cassiano, Romeu é um borboletinho azul, que fica amigo da borboletinha amarela chamada Julieta, num reino onde tudo é separado por cores. Elenco: Benício Terto, Bianca Espir, Caleb Oliveira, Giovanna Torres, Kauane Guimarães, Luísa Rezende, Valentina Negrão e Lavínia Nobre

“Pinóquio”: Adaptado por Mariana Libório, na peça “Pinóquio” um boneco de madeira ganha vida e, para se tornar um menino de verdade, deve provar seu valor sendo honesto e corajoso. Tentado por aventuras e más influências, ele aprende sobre as consequências de suas ações e descobre o valor da verdade. Elenco: Alantonys Prince, Amanda Emanuele, Arthur Uchôa, Camilly Silva, Edith Sophia, Ísis Marangoni, João Calebe Leitão, Luna Marangoni, Maria Cecília Ferreira, Nicolas Andrade e Saulo Uchôa

Números de Canto: terão temáticas de interesse dos pequenos que poderão cantar junto as canções “Um Mundo Ideal”, “A Princesa e o Sapo”, “Cores do Vento”, “Sentimentos São” e “Se Prepare”.

Tarde: início às 14h e é composta por espetáculos teatrais das turmas infantis e teen.

Espetáculo: Nesse dia eu me senti só

Direção: Emily Danali

Assistente de direção: Aline Cassiano

Sinopse: Imaginem com a gente. Estamos na sala de ensaio, somos estudantes de teatro e nossa professora pergunta: “Sobre o que vocês querem falar?”. Depois de tantas palavras, a gente se encontrou em uma: Solidão! Ela dói, é como arrancar um dente, você sabe que vai doer, mas é uma dor, que nesse colapso de tempo que chamamos de vida, se faz inevitável. Aqui, para vocês, apresentamos nossas solidões e questionamos: Nesse dia que você se sentiu só, você ligou para alguém?

Elenco: Alice Lins, Ana Liz Cavalcante, Diogo Rocha, Eduarda Magalhães, Ester Braz, Giovanna Santana, Gustavo Tahira, Iasmim Back, Fernanda Novelino, Maria Clara Amora, Melissa Taveira, Melyssa Domingues, Otávio Bezerra, Roberta Leonel, Rihanna Leite, Ryron Queiroz, Sarah Duarte e Sophia Izidro.

Espetáculo: As Cores que Descobri

Direção: Eduardo Oliveira

Sinopse: Três amigos ficam presos em um museu e percebem que não estão sozinhos. As obras de uma exposição começam a ganhar a vida, e com isso os amigos vivenciam a aventura do conhecimento e descoberta da verdadeira história de quem assina as obras e quadros.

Elenco: Alice Ermelindo, Elisa Vitória, Giovanna Soares, Johara Jooma, Letícia Aquino, Luis Miguel Bertoldo, Penélope Libório, Yamille Braz e William Fioretti.

Espetáculo: A Moça na Janela

Direção: Roger Barbosa

Sinopse: Inspirada em dois contos literários “O anjo cavaleiro de Das Dores”, de Marcia Kupstas e “Você nunca mais me levou ao cinema”, de Guilherme Cunha Pinto, a ‘Moça da Janela’ é uma deliciosa contação de histórias com dois diferentes pontos de vista de uma mesma narrativa. Os atores se revezam entre personagens e narradores e nessa dinâmica se divertem e enchem o palco de emoção.

Elenco: Ana Júlia, Guilherme Maia, Isabel Ferreira, Jefferson Negrão, Juliana Freitas, Pablo Sicsu, Mariellen Kuma, Marília Andrade e Thiago Pessoa.

A tarde, também receberá música com os números de canto com direção musical de Lia Carvalho, com as apresentações “Ao teu lado’’, com Lenine Charles; “La Donna è Mobile”, com Adriano Holmes; ‘’Flor de Lis”, com Klebson Maia; “Love Me Do”, com Wilson Caldas; “Sem Limites pra Sonhar”, com José Reis; “O Tempo não Para”, com Dante Abner e “The Way of Life”, com Raimundo Freitas

Noite:na sessão das 19h será a vez dos espetáculos de teatro adulto e Teatro Musical.

Espetáculo: Martins Vale a Pena

Direção: Roger Barbosa

Sinopse: O espetáculo “Martins Vale a Pena” reúne em cena três grandes obras de Martins Pena: O “Inglês Maquinista”, “O Caixeiro da Taverna” e “Quem Casa Quer Casa”. Com um elenco de dezessete atores que interpretam dezenove personagens, as histórias se entrelaçam em uma dinâmica vibrante e envolvente, capturando a atenção da plateia do início ao fim. Por meio de uma fina ironia e humor perspicaz, Martins Pena construiu um retrato crítico e divertido da sociedade brasileira do século XIX, expondo as intrigas familiares, os desafios dos casamentos, as disputas por heranças, dotes e casamentos e as festas sociais da época. Essa montagem promete não apenas provocar risadas, mas também reflexões sobre costumes e instituições que, de certo modo, ainda ecoam nos dias de hoje.

Elenco: Andrey Rafael, Anilton Neto, Caio Maffioletti, Clayson Charles, Diego Caranhas, Késia Leão, Larissa de Paula, Pedro Caranhas, Marcelo Gaeta, Mariana Normando, Marcos Auzier, Tamirys Andrade, Rahin Campos, Renatinho Filgueiras, Roger Barbosa, Wilson do Carmo e Yohei Miura.

Espetáculo: Maracutaia

Direção: Roger Barbosa

Sinopse: Em uma livre adaptação de “É Dando que se Recebe”, de Aziz Bajur, “Maracutaia” é uma comédia de costumes que expõe os bastidores da política com humor e sagacidade. No centro da trama estão dois grandes rivais, ambos candidatos a deputado, cujas campanhas se entrelaçam com uma série de mal-entendidos e situações embaraçosas. À medida que a preparação para o casamento da filha de um deles avança, segredos vêm à tona, revelando jogos de poder e intrigas familiares. Em meio à confusão, alianças improváveis surgem, provando que, na política, nem tudo é o que parece.

Elenco: Alasca, Andreia Araújo, Catarina Ferreira, Emanuelle Castilho, Jane Uchôa, João Antunes, Gabriela Gama e Wilson Caldas.

Espetáculo: Grease

Direção Cênica: Roger Barbosa e Clayson Charles

Assistente de direção: Alessandra Taketomi

Direção Musical: Lia Carvalho e Wilken Silveira

Direção coreográfica: Magda Carvalho

Coreógrafa assistente: Kamila Cavalcante

Sinopse: “Grease” é um musical vibrante e cheio de energia que se passa nos anos 1950, retratando a vida de estudantes da Rydell High School. A história segue o romance inesperado entre Danny Zuko, o popular líder dos T-Birds, e Sandy Olsson, uma garota tímida e doce que acaba de se mudar para a cidade. Enquanto Danny tenta manter sua reputação de bad boy, Sandy luta para se adaptar ao novo ambiente. Com canções icônicas, danças eletrizantes e um elenco de personagens inesquecíveis, “Grease” celebra a juventude, a rebeldia e os desafios de crescer em meio a amores e amizades.

Elenco: Ana Clarice, Alessandra Taketomi, Álex Costa, Aline NBA, Carlos Enrique Guedes, Eduardo Oliveira, Gabriella Praia, Giovanna Íris, Gustavo Cunha, Kamila Cavalcante, Kaylane Tafur, Maria Eduarda Lobato, Maria Eduarda Machado, Maria Gabriela, Mateus Araújo, Natacha Pereira e Rodrigo Martiveira.

Os números de canto “Menina Veneno” com Laécio Filho, “Coração Pirata” com Soraia Albuquerque,Pot-pourri “Banho de Lua/Estúpido Cupido/ Lacinho Cor de Rosa” com Claúdia Simões e Pot-pourri “Ele é o Bom/Eu Sou Terrível/Pode Vir Quente que eu estou fervendo” – Eduardo Araújo/Roberto Carlos/Erasmo Carlos” com Lucas Guimarães.

*Com informações da assessoria

