Uma tonelada de carne ilegal é apreendida no Amazonas

Uma tonelada de carne de pesca ilegal e duas mil munições foram apreendidas durante uma operação no Rio Içá, nas proximidades do município de Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus. A apreensão ocorreu dentro de uma embarcação que não possuía documentação legal.

Segundo o Exército Brasileiro, a operação fazia parte de uma fiscalização na fronteira com a Colômbia. Militares do Pelotão Especial de Fronteira (PEF) realizaram a abordagem da embarcação e, durante a revista, encontraram carne de pirarucu proveniente de pesca ilegal. Além disso, foram localizadas duas mil munições de calibre 16, também sem documentação.

Por estar imprópria para consumo, a carne foi descartada. Já as munições foram encaminhadas ao 53º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

