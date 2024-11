Novas aduelas são instaladas na avenida Mário Ypiranga Monteiro em Manaus

A obra de drenagem na avenida Mário Ypiranga Monteiro, executada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança, neste sábado (16), com a instalação das novas e modernas aduelas.

Este é um marco significativo no segundo dia de trabalho, que representa um grande progresso na melhoria da infraestrutura da cidade.

“O prefeito David Almeida, comprometido com o bem-estar da população e segurança de todos, não mediu esforços para que essa grande intervenção acontecesse. Por isso, esta obra foi planejada para durar cerca de 30 anos. Hoje, atingimos uma fase crucial com a implantação das novas aduelas. Vamos passar a madrugada aqui, acompanhando de perto o andamento dos trabalhos, conforme a determinação do nosso prefeito”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

As aduelas, peças essenciais para o sistema de drenagem e o escoamento das águas pluviais, começam a ser instaladas, trazendo mais segurança e qualidade de vida para a população. Ao todo, serão 80 aduelas implantadas ao longo da via e estão sendo içadas por um guindaste com capacidade para 70 toneladas, que atinge até 62 metros de altura. A operação exige cuidado e eficiência para que o trabalho seja realizado dentro do cronograma.

O comerciante Edileudo Abreu, de 41 anos, expressou sua gratidão à Prefeitura de Manaus pela agilidade na execução da obra. “Quero agradecer mais uma vez o trabalho da prefeitura, que está de prontidão para resolver um problema que perdurou por anos. Muito obrigado, prefeitura”, pontuou.

*Com informações da assessoria

