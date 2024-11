Obra na avenida Mário Ypiranga alcança 55% de execução

Na madrugada deste domingo (17), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atinge 55% da execução das obras na avenida Mário Ypiranga. Durante a noite e a madrugada, metade das aduelas já foram implantadas, marcando um avanço significativo na obra.

“São 5:33 da manhã e já estamos aqui, acompanhando o grande avanço que tivemos nesta madrugada. Foram cerca de 40 aduelas assentadas no leito do igarapé do Bindá. As equipes trabalharam intensamente durante a noite e continuam em ritmo acelerado. Na gestão do prefeito David Almeida, é assim: compromisso, qualidade e agilidade nos serviços executados pela prefeitura para a construção da Manaus do futuro”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.