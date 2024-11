Aeroporto de Brasília suspende voos para Santos Dumont durante G20

As operações aéreas entre o Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, serão temporariamente suspensas nesta segunda (18) e terça-feira (19) devido à realização da cúpula de líderes do G20. As operações serão normalizadas na quarta-feira (20).

A medida foi anunciada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No período, os 40 voos programados para decolar ou pousar no terminal carioca a partir da capital federal serão cancelados. Passageiros com viagens agendadas para essas datas são orientados a entrar em contato diretamente com suas companhias aéreas para remarcações ou reembolsos.Play Video

A suspensão é uma medida de segurança e organização logística durante o evento, que reúne líderes das maiores economias do mundo.

Em situações como essa, as companhias aéreas devem oferecer alternativas aos passageiros afetados, como o reembolso total ou a reacomodação em outros voos.

O evento do G20 ocorre no Rio de Janeiro e mobiliza operações aéreas e terrestres em torno da cidade. As alterações fazem parte de um esquema de segurança ampliado para garantir o bom andamento das reuniões e a segurança dos chefes de Estado participantes.

