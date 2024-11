Festejos em homenagem à Nossa Senhora das Graças começam com carreata em Manaus

Os festejos em honra à Nossa Senhora das Graças terão início neste domingo (17), em Manaus, com uma programação variada.

O ponto de partida será a carreata que promete emocionar a comunidade local. A concentração está marcada para as 15h30 na Casa da Criança, situada na Rua Ramos Ferreira, no bairro Centro. Os participantes seguirão em direção à paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro homônimo, na Zona Centro-Sul, onde haverá a bênçãos dos carros.

A programação dos festejos se estenderá até o dia 28 de novembro, oferecendo uma série de atividades destinadas a abençoar diferentes segmentos da comunidade. Haverá bênçãos das famílias, água, idosos, crianças, casais, animais, trabalhadores, noivos e namorados, tornando o evento abrangente e acolhedor para todos.

Além das bênçãos, a celebração culminará com a Festa de Santa Catarina de Labouré, marcada pela solenidade de Primeira Comunhão e um concorrido sorteio de rifa. Este evento promete ser um momento de união e espiritualidade, reforçando os laços da comunidade com a fé.

O pároco da igreja, Luiz Marculino, faz um convite especial a toda a comunidade para que participem das atividades em honra à Mãe de Jesus.

“Convidamos todos a celebrarem conosco esta data tão significativa para a Igreja Católica, que marca a primeira aparição da Virgem Maria à Irmã Catarina Labouré, no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris, em 27 de novembro. A celebração de Nossa Senhora das Graças é um momento de profunda devoção e reflexão para os fiéis, reforçando os valores da fé, esperança e caridade. A expectativa é que a comunidade participe ativamente das atividades, renovando sua fé e fortalecendo os laços de fraternidade”, avalia o padre.

Mais detalhes da programação completa é possível saber por meio do perfil @paroquia_nsgracas no Instagram. Dentre as atividades estão:

17/11, 15h30: Carreata com bênçãos dos carros (Saída da Casa da Criança, Rua Ramos Ferreira, bairro Centro, até a Paróquia Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul).

18/11 a 27/11: Bênçãos diversas às 19h (famílias, água, idosos, crianças, casais, animais, trabalhadores, noivos e namorados).

27/11: Alvorada (5h), Procissão (18h), Missa Campal (19h30)

28/11: Festa de Santa Catarina de Labouré (19h), solenidade de Primeira Comunhão e sorteio de rifa.

Aparição de Maria à Irmã Catarina Labouré

Em 27 de novembro de 1830, a Virgem Maria apareceu à Irmã Catarina Labouré no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris.

Durante a aparição, Maria pediu que fosse cunhada uma medalha representando sua imagem, conhecida como a Medalha Milagrosa. A Medalha Milagrosa tornou-se um importante símbolo de devoção mariana.

*Com informações da assessoria

