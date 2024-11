Joe Biden assina proclamação dos EUA sobre conservação ambiental

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma proclamação oficial no Museu da Amazônia (Musa), em sua passagem por Manaus, neste domingo (18).

A cerimônia contou com a presença de importantes lideranças, incluindo o diretor-geral do Musa, Filippo Stampanoni, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Henrique dos Santos Pereira, a pesquisadora Dra. Camila Ribas, e Peter Fernandez, CEO da Mombak, empresa especializada em reflorestamento e remoção de carbono.

Também participaram do evento três mulheres líderes do movimento indígena: Altaci Kokama (Amazonas), Kelliane Wapichana (Roraima) e Simone Xerente (Tocantins), que representaram a luta dos povos originários pela preservação da Amazônia.

Biden destacou a importância da conservação ambiental em sua proclamação, afirmando que ela é essencial para proteger os meios de subsistência de populações que dependem dos recursos naturais, além de conservar ecossistemas, vida selvagem e garantir a sustentabilidade para as futuras gerações. A medida também visa combater os impactos das mudanças climáticas.

Durante o evento, o presidente americano anunciou o aumento do financiamento climático internacional, com a meta de atingir US$ 11 bilhões anuais. Esse valor representa um aumento significativo em relação aos US$ 1,5 bilhão destinados pelos EUA no ano fiscal de 2021, sinalizando o compromisso do país com a agenda ambiental global.

Biden encerrou a visita com um pronunciamento no Musa, após realizar um sobrevoo de 30 minutos pela Amazônia. Durante o voo, ele observou áreas de desmatamento e locais impactados por incêndios florestais, destacando os desafios enfrentados pela região.

O presidente chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 12h31, tornando-se o primeiro líder dos Estados Unidos em exercício a visitar Manaus. Após cumprir sua agenda na capital amazonense, Biden seguiu para o Rio de Janeiro, onde participará da reunião do G20. No encontro, ele deverá reforçar o papel dos Estados Unidos no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção do crescimento sustentável.

