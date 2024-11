David Almeida recepciona presidente dos EUA em Manaus e destaca a importância da visita

O líder da maior potência econômica mundial desembarcou na cidade vindo de Lima, capital do Peru, onde se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou da recepção em Manaus do presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 12h40 (hora Manaus) desse domingo (17).

O líder da maior potência econômica mundial desembarcou na cidade vindo de Lima, capital do Peru, onde se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping.

Ao lado de outras lideranças da região, David Almeida descreveu como histórica a visita do presidente dos Estados EUA. Essa foi a primeira agenda oficial de um presidente norte-americano em Manaus, em 200 anos.

“Isso mostra a importância geopolítica da nossa região. O maior líder mundial fez questão de vir a nossa cidade para conhecer a nossa floresta, os nossos problemas, inclusive, falava sobre isso na nossa recepção e com certeza esse é um dia histórico. Fico muito honrado de poder recebê-lo e, acima de tudo, mostrar a importância que Manaus tem no cenário mundial”, afirmou Almeida.

Fotos – Dhyeizo Lemos / Semcom

Após a recepção em solo manauense, Biden realizou um sobrevoo sobre a capital amazonense e visitou o Museu da Amazônia (Musa), localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte. No local, ele anunciou uma série de ações que visam incentivar a preservação do meio ambiente.

Entre elas está o aumento das contribuições dos EUA para o Fundo Amazônia em mais 50 milhões de dólares (o equivalente a R$ 290 milhões), totalizando 100 milhões de dólares (R$ 580 milhões), sujeito à aprovação do Congresso Americano.

David Almeida afirmou que esse tipo de ação é fundamental para que o mundo vire os olhares para a Amazônia e passe a incentivar projetos de preservação que auxilie o desenvolvimento sustentável da região.

“Nós precisamos fazer políticas públicas que visem essa preservação, inclusive esse foi um dos pontos que discutimos no G20. Conversei com o presidente Lula, durante a última viagem para Brasília, e ele vai falar com o Biden nos próximos dias no Rio de Janeiro. Mas tudo isso só mostra como a nossa região é importante na questão estratégica mundial”, salientou o prefeito de Manaus.

Ações municipais

David Almeida ressaltou que a atual gestão municipal tem contribuído com a preservação do meio ambiente realizando diversas ações ambientais.

“Estamos fazendo a nossa parte, segurando os lixos nos igarapés, com as ecobarreiras, estamos trabalhando também a questão das mudanças do clima, nós mudamos o nome da nossa secretaria de meio ambiente para que pudéssemos iniciar um projeto ousado de 15 a 20 anos para fazer o caminho reverso, que é a despoluição dos igarapés que foram poluídos nas últimas décadas”, concluiu Almeida.

*Com informações da assessoria

