VÍDEO: Homem é preso após se exibir com fuzil falso na Compensa

Uma festa realizada em uma adega na rua do Areal, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, terminou em prisão neste domingo (17). Durante a comemoração, um dos presentes foi filmado exibindo uma arma semelhante a um fuzil, que, segundo a polícia, seria uma réplica de pressão. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, gerou pânico entre os moradores da região.

Testemunhas informaram que, ao chegarem no local, os policiais identificaram o homem que estava se mostrando com a arma falsa. No entanto, a abordagem não transcorreu de maneira tranquila. Dois outros homens presentes na festa reagiram de forma agressiva, tentando impedir a ação dos agentes e desacatando-os. Como resultado, os três envolvidos foram presos.

Além das acusações de exibição de arma falsa, os suspeitos foram autuados por perturbação da tranquilidade, dano ao patrimônio público e desacato à autoridade. Todos foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os procedimentos legais foram tomados.

A Polícia Civil agora investiga os detalhes do caso, enquanto as imagens que circulam nas redes sociais continuam a gerar repercussão na comunidade.

