Jornalista Paula Litaiff recebe apoio da Ajor, Abraji e Fenaj após receber ameaças

A jornalista amazonense Paula Litaiff recebeu apoio da Ajor, Abraji e Fenaj entidades nacionais de imprensa, após receber ameaças diretas e intimidações online.

Litaiff, que é também vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (Sinjor-AM) e fundadora da Agência Cenarium já sofreu intimidações em outras ocasiões e relatou que as agressões e ameaças vieram após coberturas de casos de corrupção e criminalidade no Amazonas, o que ilustra o ambiente desafiador enfrentado por jornalistas locais.

Após dezenas de mensagens de apoio, Paula Litaiff agradeceu pelas redes sociais dela todas as manifestações de solidariedade vindas de colegas profissionais e sociedade civil.

“Registrei a denúncia e confio plenamente que a polícia e o judiciário do Amazonas adotarão as medidas cabíveis, conforme a lei”, disse.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), com sede em Brasília por meio do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas (Sinjor-AM), reforçou a necessidade da instauração imediata de inquérito policial pela Delegacia Geral de Polícia Civil, da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, para apuração com celeridade das denúncias e a manifestação da Justiça em breve tempo.

E, que seja garantido o direito à ampla defesa da denunciada, como preceitua o Estado Democrático de Direito. Para muitos profissionais da área, esse caso evidencia um padrão crescente de violência contra a imprensa no Brasil, que frequentemente se intensifica contra repórteres de regiões fora dos grandes centros.

A Associação de Jornalismo Digital (AJOR) com sede em São Paulo (SP), repudiou as ameaças e ataques a jornalista amazonense e reinterou a importância de uma investigação rigorosa, já que de acordo com ela é inaceitável que uma jornalista e sua família sejam atacadas por exercer jornalismo de interesse público.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) com sede em São Paulo (SP), publicou uma nota oficial nesta quinta-feira (14) condenando as ameaças e pedindo uma investigação rápida e rigorosa de órgãos como Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Ministério Público Estadual (MPE-AM), para garantir a segurança de Litaiff e a liberdade de expressão no exercício da profissão.

Por fim, a Abraji se solidarizou com Paula Litaiff e renovou os votos de que a situação seja contornada com rapidez e que ela e suas filhas sejam mantidas em segurança e paz.

Ameaças a jornalistas

A situação de Paula Litaiff reforça o alerta sobre a violência crescente contra jornalistas no Brasil, um país onde profissionais da imprensa enfrentam ameaças e assédios constantes.

Segundo o relatório anual da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), o número de agressões contra jornalistas tem crescido nos últimos anos, atingindo especialmente aqueles que cobrem temas sensíveis como corrupção, crime organizado e cobertura ambiental, temas centrais da cobertura da Litaiff.

Em 2023, por exemplo, o país registrou um aumento de 24% nos casos de violência contra jornalistas em relação ao ano anterior, refletindo um ambiente cada vez mais hostil e ameaçador para a liberdade de expressão e a transparência.

