Concurso público da CMM: gabarito da prova objetiva será divulgado amanhã (19)

Candidatos que fizeram provas dos níveis Médio e Superior poderão acessar gabarito no site da banca organizadora a partir das 17h01 desta terça-feira, seguindo o horário de Brasília



O gabarito das provas objetivas de níveis Médio e Superior, do concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM) será divulgado amanhã (19), às 17h01, conforme o horário de Brasília, no site da banca organizadora do certame: institutoacesso.org.br.

No mesmo horário será aberto o período de interposição de recurso contra o gabarito da prova objetiva. Os candidatos interessados em apresentar recurso terão até às 17h do dia 20 de novembro, quarta-feira, conforme consta no cronograma que integra o edital.

O resultado dos recursos apresentados será publicado no dia 29 de novembro, às 17h.

Um total de 13.045 candidatos estavam aptos a concorrer às 28 vagas disponíveis para o nível Médio; e 6.070 para o Superior, que dispõe de 52 vagas.

As provas foram aplicadas durante a manhã e tarde de ontem (17).

Abstenções

Das 19.115 que estavam aptas a concorrer às 80 vagas disputadas ontem, 7.036 candidatos deixaram de comparecer às 21 escolas disponibilizadas para a realização das provas, o que representa 37,06% de abstenções.

Foram registrados 2.283 ausências nas provas realizadas pela manhã (nível Superior); e 4.753 candidatos ausentes nas provas da tarde (nível Médio)

Procurador

As provas para Procurador estão divididas da seguinte forma:

Prova Objetiva, e 1ª prova discursiva (uma questão discursiva e a elaboração de parecer jurídico na área legislativa), dia 24 de novembro, com abertura dos portões às 7h, fechamento às 7h45 e início das provas 8h, até 12h.

No dia 1º de dezembro, das 8h às 12h30, será aplicada a 2ª questão discursiva, e elaboração de parecer jurídico na área administrativa.

Também no dia 1º de dezembro, das 14h às 18h30, será aplicada a 3ª questão discursiva e a elaboração de uma peça judicial. Todos os horários, seguem o fuso horário de Manaus.

Todas as provas são de caráter classificatório e eliminatório, além disso, o candidato ainda passará por prova de títulos (caráter classificatório), perícia médica (classificatório e eliminatório), exame médico admissional (eliminatório) e deverá apresentar documentação para verificação de requisitos e condições (eliminatório).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱