Morre menina de 11 anos que foi atropelada por carro alegórico no Carnaval do Rio

Rio de Janeiro (RJ) – Uma triste notícia abalou Carnaval de 2022 no Rio de Janeiro. Raquel Antunes da Silva, criança de 11 anos que foi atropelada por um carro alegórico na saída da Marquês de Sapucaí, na quarta-feira (20), faleceu no início da tarde desta sexta-feira (22), no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro (RJ). Ela estava internada em estado grave, passou por uma cirurgia, mas não resistiu e veio à óbito.

Após o acidente na noite de quarta, a criança recebeu os primeiros socorros no posto médico da Sapucaí e, em seguida, foi encaminhada já em estado grave para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.

Ela perdeu uma perna, que foi amputada, e corria risco de perder a outra. Durante a cirurgia, que durou cerca de 7 horas, Raquel teve parada cardíaca e traumatismo no tórax.

“Ela estava encostada em um poste quando o carro alegórico passou e a atropelou. Foi uma correria, uma gritaria, tinham muitas crianças perto. Carnaval, né?”, explicou Rosana Silva, tia da vítima

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que o desfile violou as regras de segurança, ao não respeitar as normas sobre presença de crianças e adolescentes no desfile e na dispersão da escola de samba. A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital deve tomar providências.

*Com informações de Metrópoles

