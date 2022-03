Carnaval Sangrento: Amazonas registra 16 homicídios durante feriado prolongado

Manaus (AM) – O Amazonas teve, em média, três assassinatos por dia durante o feriado prolongado de Carnaval. Desde sábado (26), foram registrados 16 homicídios para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigar. Relembre os principais crimes durante o período.

Entre os 16 registros, quatro foram encontro de cadáver, onde a necropsia ainda vai revelar as causas da morte. Os outros 12 foram homicídios efetuados por arma de fogo ou arma branca, o famoso “esfaqueamento”.

Mulher morre após discussão com traficantes

No primeiro dia do feriado prolongado de Carnaval, 26 de fevereiro, a empregada doméstica Raylene Araújo Souza, de 20 anos, foi a primeira vítima registrada.

Ela foi assassinada com três tiros no rosto após discutir com traficantes na invasão Buriti, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, a vítima estava com a luz do farol do carro alta e foi repreendida pelos traficantes por conta do local ser uma área vermelha. Ela discutiu com os criminosos, que em forma de vingança, invadiram a casa dela e a mataram a tiros.

Homem é executado a tiros enquanto andava em rua

Também no sábado, mais um homicídio foi registrado. Desta vez, Ramond Gillian da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a equipe policial da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ramond estava caminhando pela via quando criminosos, em um carro de cor vermelha, avistaram a vítima e a seguiram.

Ramond, ao perceber que estava sendo seguido, correu. No entanto, os suspeitos o alcançaram e dispararam vários tiros na cabeça dele.

Babá é atraída para área de mata e executada a tiros em Manaus

Na madrugada de domingo (27), a babá Anny Victoria Pinheiro Magalhães, de 19 anos, foi executada a tiros em uma área de mata, na avenida Cecília Meireles, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A vítima trabalhava como cuidadora de crianças. Anny foi encontrada morta por pessoas que estavam passando de carro pelo local. Eles identificaram que tratava-se de um corpo e logo acionaram a polícia.

O crime tem características da famosa execução pelo tráfico de drogas, em Manaus. A polícia, agora, trabalha na identificação dos criminosos, inclusive, por meio de câmeras de segurança da área.

Homem é morto com 10 tiros no rosto dentro de barbearia

Na manhã de domingo (27), Lucas da Costa Alves, de 20 anos, foi morto com 10 tiros no rosto, enquanto esperava para cortar o cabelo dentro de uma barbearia, na Alameda Esperança, Invasão Fátima 2, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Lucas foi morto quando estava aguardando a vez para cortar o cabelo. Dois criminosos invadiram o local e mandaram todos saírem, com exceção de Lucas, que, aparentemente, estava marcado para morrer.

Assim que os clientes saíram, os criminosos dispararam contra o rosto de Lucas, que sem chance de defesa, morreu no local.

Homem é jogado de carro e executado a tiros em Manaus

O auxiliar de marcenaria, Patrick dos Santos Paixão, de 24 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de domingo, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. O corpo da vítima ficou estendido no meio da via.

Moradores relataram aos policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ouviram disparos e, poucos minutos depois, encontraram o corpo jogado na rua.

Informações apontam que os suspeitos do crime estariam em um carro, não identificado, e levaram a vítima até ao local para morrer. Eles jogaram o homem do veículo, dispararam contra ele e fugiram em alta velocidade.

Homem é morto a facadas em beco no Japiim

Na segunda-feira de Carnaval, dia 28, Luan Lemos de Andrade, de 31 anos, foi morto com 12 facadas, no Beco Cabral, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

A 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontrou o corpo após ser acionada para atender uma ocorrência de que homens estavam armado com faca no local. Ao chegar ao beco, encontraram o corpo de Luan esfaqueado no chão.

Os peritos do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) revelaram que, pela quantidade de golpes, ele foi esfaqueado por mais de uma pessoa.

Morto a tesouradas é encontrado em apartamento no Coroado

Também na segunda-feira, David de Araujo Xavier, de 26 anos, foi encontrado morto com golpes de tesourada, dentro de seu apartamento, no bairro Coroado, Zona Leste da capital.

A polícia recebeu uma denúncia no local do crime e, ao chegar lá, encontrou David morto. Ainda segundo a PM, o jovem morava sozinho e a casa estava toda revirada.

Criminosos invadem barco e matam adolescente de 17 anos a tiros, em Manacapuru

Dois criminosos invadiram um barco e mataram a tiros o adolescente Rubem Souza de Oliveira, de 17 anos, na noite desta segunda-feira (28). A embarcação é da família da vítima, que estava atracada no Porto Chico Bala, no bairro Novo Horizonte, em Manacapuru (a 70 quilômetros de Manaus), no Amazonas.

Segundo familiares, o adolescente estava mexendo no celular quando a dupla chegou atirando. Os suspeitos levaram o celular e fugiram em uma rabeta, atirando para cima.

Adolescente é morto a tiros após sair de festa em Iranduba

Um adolescente de 16, identificado como Felipe Nayjhon França dos Santos, foi morto a tiros na na rua Rio Negro, em Iranduba, após sair de uma festa.

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (1º) de Carnaval, por volta das 04h30. Segundo informações divulgadas em um portal local, Filipe saiu da casa de eventos e, na mesma rua, foi alvo de tiros na cabeça e no peito. O jovem teria feito uma “brincadeira” com a namorada do suposto assassino.

Motorista tenta “correr da morte”, mas acaba executado em Manaus

O motorista Matheus Medeiros da Silva, de 27 anos, ainda tentou correr da morte, mas acabou sendo executado a tiros, na noite desta terça-feira de Carnaval (2), na rua Japiassu, do Conjunto Viver Melhor, no Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas aos policiais da 26ª Cicom, Matheus estava caminhando pela rua quando um carro branco, com pelo menos duas pessoas, o perseguiu. O motorista, percebendo a ação dos criminosos e o que poderia acontecer, ainda correu para tentar se salvar.

Apesar da tentativa, Matheus levou um tiro na costa e, com a gravidade do ferimento, caiu na via. Os criminosos perceberam que a vítima não havia morrido e ainda estava agonizando. Para terminar o “serviço”, dispararam diversos tiros no motorista, que morreu no local.

Segurança reage a assalto e é morto a tiros em Manaus; veja vídeo

O segurança Adailso Oliveira Canedo, de 28 anos, foi morto a tiros após reagir a um assalto ,na rua José Miranda Coelho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (1º), em frente a um salão de beleza.

De acordo com a família, Adailson foi ao local para cortar o cabelo. Câmeras de segurança registraram todo o crime e mostraram que, após o corte, o segurança saiu do salão e foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. A dupla anunciou o assalto ao grupo de pessoas que estava na porta do estabelecimento.

Ao perceber a ação dos suspeitos, que estavam armados, a vítima tentou desarmar um dos criminosos e iniciou uma luta corporal. O assaltante não hesitou em acertar vários tiros em direção ao segurança, que ainda correu, mas não escapou da ação criminosa.

Estouro de homicídios em janeiro

Em janeiro de 2022, os homicídios tiveram um crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2021.

De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), neste ano, o Amazonas registrou 74 homicídios. Já em 2021, o estado registrou 51 homicídios no mesmo período. Ou seja, neste ano foram 23 assassinatos a mais do que no ano anterior.

