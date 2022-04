Operação visa proibir venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes no AM

Durante a ação, as equipes policiais foram em bares, casas de shows, praças e locais de comercialização de bebidas alcoólicas

Manaus (AM) – A Operação Tiradentes, foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, com a finalidade de coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Além de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a ação de caráter orientativo e preventivo também aconteceu em outros 60 municípios do Amazonas.

Em Manacapuru, participaram da ação o delegado-geral adjunto da PC-AM, Bruno Fraga; o diretor do DPI, delegado Guilherme Torres; a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) daquele município.

Ao todo, foram empregados 215 policiais civis em todo o Estado, que contaram com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Conselho Tutelar.

Na ocasião, o delegado Guilherme Torres destacou que a Polícia Civil vem realizando esse trabalho preventivo e de orientação nos municípios do Estado, visando coibir que crianças e adolescentes tenham acessos a esses ilícitos.

“Estamos realizando a Operação Tiradentes com o intuito é orientar a população e donos de estabelecimentos comerciais acerca desta prática, para coibir não somente esse ilícito, mas também todos os outros que podem vitimar crianças e adolescentes”, salientou o diretor do DPI.

Conforme a delegada Roberta Merly, titular da DEP, as equipes policiais do município seguem atuantes no combate à criminalidade, mas, nesta noite, os policiais foram às ruas para prevenir o fornecimento de álcool e drogas aos menores de 18 anos.

Durante a ação, as equipes policiais foram em bares, casas de shows, praças e locais de comercialização de bebidas alcoólicas.

Diligências

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP de Manacapuru, durante a tarde desta quarta, os policiais efetuaram as prisões, em flagrante, de Jarden Renato Toga dos Santos, 32, e Pedro Henrique de Moura Castro, 20, e apreenderam um adolescente de 17 anos, com cerca de 1 kg de cocaína e oxi, após uma abordagem em um veículo em que eles estavam, na estrada Manoel Urbano, naquele município.

“Os dois adultos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e iremos investigar a participação do adolescente no fato. Eles ficarão custodiados na delegacia, à disposição do Poder Judiciário”, detalhou Rodrigo Torres.

Em Presidente Figueiredo, duas adolescentes que estavam desacompanhadas em um carro de aplicativo de transporte urbano foram encaminhadas à delegacia. Já em Maués, oito estabelecimentos foram fiscalizados e um adolescente em situação de vulnerabilidade foi recolhido.

No município de Pauini, um adolescente foi apreendido com drogas, e outras duas menores em um bar; em São Sebastião do Uatumã quatro adolescentes foram localizados, e em Coari outros quatro. Todos foram encaminhados para atendimento e orientação pelo Conselho Tutelar.

Em Manaquiri houve dois flagrantes por tráfico de drogas, além de dois menores conduzidos à DIP. Na maioria dos municípios houve apenas orientação e abordagens, sem intercorrências.

Denúncias

Caso a população tome conhecimento sobre esses casos ilícitos contra crianças e adolescentes, a orientação é que entrem em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Operação retira veículos abandonados em ruas e calçadas de Manaus

Prefeitura firma acordo de cooperação técnica para oferecer atividades desportivas aos alunos da Semed

Policiais militares atuarão na operação Hórus, em Novo Airão