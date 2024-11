Amazonas FC anuncia demissão do técnico Rafael Lacerda

O técnico Rafael Lacerda não comanda mais o Amazonas FC. O clube anunciou, nesta terça-feira (19), a demissão do treinador de 40 anos, que não acompanha o time aurinegro para disputa da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (22), em duelo contra o Ituano, em Itu (SP).

Além de Rafael Lacerda, deixam o Amazonas FC o auxiliar técnico, João Antonio, e o analista de mercado, Mateus Bolivar. O auxiliar técnico permanente do clube, Ibson Silva, comanda as últimas atividades da equipe na temporada. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube aurinegro, o vínculo entre as partes foi encerrado de maneira amigável em comum acordo.

“Agradecemos aos profissionais pela dedicação e profissionalismo demonstrado enquanto estiveram conosco. Desejamos sorte e sucesso na sequência de suas carreiras”, diz trecho da nota oficial.

A diretoria aurinegra já está trabalhando para anunciar o novo treinador, que pode, inclusive, estrear em Itu (SP).

