Amazonas FC recebe Mirassol-SP no jogo que marca o retorno do treinador Rafael Lacerda

O Amazonas FC recebe o Mirassol-SP, nesta terça-feira (28), em mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, que vale pela sétima rodada da competição nacional, será disputado na Arena da Amazônia, às 18h. O jogo marca a reestreia de Rafael Lacerda no comando da Onça-pintada da Zona Leste.

De volta para disputar a Segundona, Lacerda comentou sobre seu retorno e o que espera da sua nova passagem pelo Amazonas FC.

“É uma satisfação enorme poder retornar a um lugar que fui muito feliz, mas ao mesmo tempo ciente da responsabilidade que é assumir o clube neste momento. A dificuldade é bem maior do que quando cheguei em 2022, então cabe a mim corresponder a expectativa do meu retorno com o intuito de fazer bons jogos e sempre ir em busca da vitória”, disse o técnico.

O time aurinegro vem de eliminação para o Flamengo, na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão Série B, o último resultado foi um empate, em casa, por 1 a 1 com o Paysandu-PA.

Diante do seu torcedor, o Amazonas tem três jogos na segunda divisão nacional: uma derrota para o Sport-PE, uma vitória sobre o Santos e o empate com o time paraense. Contra o Mirassol-SP, a Onça quer o seu segundo triunfo como mandante, para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. A partida entre amazonenses e paulistas terá transmissão do SporTV e dos canais Premiere.

