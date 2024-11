Mais de 95% dos manauaras pretendem presentear neste Natal

Pesquisa realizada pela Fecomércio AM, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), mostra otimismo entre os manauaras: 96% dos entrevistados pretendem presentear neste Natal, reafirmando a importância da data como um dos períodos mais movimentados para o varejo local.

O levantamento foi realizado nos dias 10 e 11 de outubro com a participação de 1.301 consumidores do comércio varejista de Manaus.

Os dados revelam que vestuário, calçados, perfumaria/cosméticos e brinquedos estão entre os itens mais procurados para presentear. Para as compras presenciais, o consumidor de Manaus mostra preferência por shoppings (37%), seguido pelo Centro da cidade (30%) e lojas de bairro (29%).

De acordo com a pesquisa, os principais destinatários dos presentes são: Pai/Mãe (30%), Filhos/afilhados/enteados (22%), Irmãos (14%) e Cônjuge e Namorado (a) (11%). Para a escolha dos presentes, 30% dos entrevistados são influenciados pelo Preço, 25% pela Qualidade dos produtos, 13% pelo Atendimento e 10% pela Disponibilidade imediata dos produtos.

Pagamento

Entre os que planejam comprar, 72% pretendem gastar entre R$ 80,00 e R$ 250,00 por presente, enquanto 15% pretendem gastar entre R$ 251,00 a R$ 400,00, seguidos de 13% que desejam desembolsar um valor maior (acima de R$ 400,00).

Sobre a forma de pagamento, 52% dos consumidores pretendem pagar à vista, com destaque para o uso do Pix, que cresceu 40% em comparação a 2023.

Para conferir a pesquisa completa, acesse: www.fecomercio-am.org.br.

*Com informações da assessoria

