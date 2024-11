Professor de inglês preso comandava rede de pedofilia com ex-companheira em Manaus

Delegada mencionou que a ex-companheira do professor, inclusive, teria começado a se relacionar com ele quando tinha 13 anos

Um professor de inglês e a ex-companheira dele, de 51 e 24 anos, respectivamente, foram presos preventivamente suspeitos de integrarem uma rede de violência sexual em Manaus. Cerca de cinco adolescentes, de idades entre 12 e 13 anos, teriam sido vítimas dos autores.

Conforme a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações iniciaram em março, em razão de uma fuga de casa por parte de uma adolescente.

“As investigações iniciaram em março deste ano, quando chegou ao conhecimento da delegacia que uma adolescente teria fugido de casa para se relacionar com o homem. Descobrimos que ela seria aluna dele, bem como que o modus operandi dele consistia em aliciar as suas alunas”, contou a delegada.

Segundo a delegada, a equipe de investigação teve acesso ao celular da adolescente, com a permissão dela, e a partir disso, foram descobertas outras vítimas.

Juliana Tuma, titular da Depca, deu detalhes da prisão. Foto: Divulgação

“O homem as atraía para sua residência, onde os abusos sexuais eram praticados, com a participação da ex-companheira dele. O autor registrava os atos com as adolescentes, e depois que elas se recusavam a continuar mantendo relações, ele usava as imagens para ameaçá-las e persegui-las”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, durante a ação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do professor, onde foram apreendidos aparelhos eletrônicos, com alta probabilidade de ter material pornográfico de crianças e adolescentes.

“Já peticionamos junto à Justiça Estadual quanto à quebra de sigilo dos eletrônicos, para que possamos encaminhá-los para a perícia e extrair os dados que estão possivelmente armazenados. Todavia, já temos materialidade em relação a produção de material pornográfico dos suspeitos, trazidos pelos aparelhos das vítimas, onde constam as ameaças de divulgação das imagens, por meio de mensagens enviadas pelos autores”, citou a delegada.

A delegada mencionou, ainda, que a ex-companheira do professor, inclusive, teria começado a se relacionar com ele quando tinha 13 anos. Ela passou a ser cooptada pelo indivíduo, primeiro como vítima, e depois, passou a ser autora.

“A mulher, inclusive, demorou a se sentir vítima do professor, por isso nunca houve um registro de denúncia contra ele. Em depoimento, ela alegou que era o homem quem levava às adolescentes para a rede de violência sexual, e por se sentir compelida a agrada-lo, participava dos atos criminosos”, disse a delegada.

Operação Hagnos

A ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), é referente à Operação Hagnos.

Até o momento, 32 pessoas já foram presas por cometerem crimes contra crianças e adolescentes.

