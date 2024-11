Homem é preso por armazenar mídias pornográficas de crianças e adolescentes no AM

Na tela principal do aparelho celular do homem, tinha uma imagem de pornografia infantil

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), um homem, 29, por armazenamento de material pornográfico infantil. A prisão foi efetuada no município.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da unidade policial, o homem foi levado à delegacia em razão de um outro crime cometido no domingo (17), no município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).

Durante a oitiva dele, foi verificado que na tela principal do aparelho celular dele havia uma imagem pornográfica.

“Com a autorização do indivíduo, averiguamos o aparelho e encontramos vídeos e fotos envolvendo criança e adolescente. Logo, ele recebeu voz de prisão em flagrante. Em consulta a 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí, não foi confirmado o envolvimento do homem no crime mencionado”, explicou a delegada.

O homem responderá por armazenamento de cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente e ficará à disposição da Justiça.

