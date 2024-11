Em Coari, líder dos ‘piratas’ é preso por chefiar o tráfico de drogas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu na segunda-feira (18), Ronaldo Queiroz de Jesus, 37, conhecido como “Branco”.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apontaram que ele é líder dos ‘piratas’ e chefe do tráfico de drogas, naquele município.

Conforme o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, a Polícia Civil estava investigando “Branco”, juntamente com João Carlos Silva da Silva, 28, conhecido como “Tubarão”, e Stefferson da Silva, 20, chamado de “Gordo”, que estavam cometendo vários crimes na cidade, como tráfico de drogas, crimes contra o sistema nacional de armas e envolvimento em organizações criminosas.

“Ronaldo possui mais de dez processos na Justiça pelos crimes citados. Após investigações, conseguimos identificar os autores e representar à Justiça pela prisão dos infratores. As ordens judiciais foram decretadas pela 1ª Vara da Comarca de Coari”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, Ronaldo foi preso pela Polícia Militar e conduzido à delegacia. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Procurados

A Polícia Civil divulga as imagens de João Carlos Silva da Silva e Stefferson da Silva. As informações podem ser repassadas pelos números (92) 98200-0184 (WhatsApp), disque-denúncia da DIP de Coari, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do informante será mantida em sigilo.

