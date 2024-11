VÍDEO: PM mata estudante de medicina a tiros dentro de hotel

Um estudante de medicina identificado como Marco Aurélio Cardenas, de 22 anos, morreu após ser baleado em uma abordagem policial, na madrugada desta quarta-feira (20), na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 2h50, na escadaria de um hotel na Rua Cubatão.

Os policiais estavam realizando patrulhamento quando o jovem, que cursava medicina na Universidade Anhembi Morumbi, teria dado um tapa no retrovisor de uma viatura e fugido. Ele correu para dentro do Hotel Flor da Vila Mariana, onde estava hospedado com uma mulher.

As imagens de câmeras de segurança mostram o estudante entrando no saguão do hotel sem camisa, sendo seguido pelos policiais. Durante a abordagem, houve um confronto, e um dos policiais disparou, atingindo o jovem no peito.

No boletim de ocorrência, os policiais alegaram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles.

Marco Aurélio foi socorrido e levado ao Hospital Ipiranga, onde passou por uma cirurgia após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como morte decorrente de intervenção policial. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não se pronunciou.

*Com informações G1

