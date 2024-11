Mulher é presa após matar o marido com facada no peito durante crise de ciúmes no AM

Crime ocorreu na Vila Buriti, zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas

Uma mulher de 44 anos foi presa na noite de quarta-feira (20), suspeita de matar seu marido, de 43 anos, com um golpe de faca durante uma crise de ciúmes. O crime aconteceu na Vila Buriti, zona rural de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, uma equipe foi enviada ao Hospital Geral de Manacapuru após uma denúncia de homicídio. No local, familiares da vítima relataram que o homem foi atacado pela esposa com uma facada no peito. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar se deslocou até a residência do casal, onde a mulher foi presa em flagrante. Durante a abordagem, foram encontrados hematomas nos braços e ombros da suspeita, o que indicaria uma possível luta antes do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames necessários. A mulher permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de homicídio.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱