Homem esfaqueia e arranca cabeça do pai em praça pública

Victor Wander Ribeiro de Souza Silva, de 31 anos, é suspeito de matar o próprio pai a facadas e arrancar a cabeça dele na manhã da terça-feira (19) em Natal. Ele teve sua prisão mantida após a audiência de custódia, que aconteceu na quarta-feira (20).

Na manhã da terça-feira (19), ele foi preso em flagrante e na tarde desta quarta-feira (20), a prisão foi convertida em preventiva.

No momento da prisão, o suspeito teria resistido e atirado rojões contra os policiais, que revidaram e o balearam na perna. Ele foi detido e, em seguida, levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Cidade da Esperança, na Zona Oeste da cidade.

O caso aconteceu por volta das 11h em uma praça no conjunto Potilândia, na Zona Sul da capital potiguar.

Entenda o caso

O homem matou o próprio pai a facadas e arrancou a cabeça dele em uma praça no conjunto Potilândia, na terça-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores da região e se depararam com o suspeito em fuga perto do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O homem carregava a cabeça do pai em uma mochila.

De acordo com a polícia, além da cabeça na mochila, o homem carregava um galão de gasolina, e outras armas, como a faca usada no crime.

O suspeito resistiu à prisão e atirou rojões contra os policiais, que revidaram e o balearam na perna. Ele foi detido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Cidade da Esperança, na Zona Oeste da cidade.

Após a prisão, a bolsa foi levada para junto do corpo da vítima, na praça Bauxita, que fica perto da marginal da BR-101. O Instituto Técnico-Científico de Perícia e a Polícia Civil foram acionados ao local para realizar perícia e dar início à investigação.

“Segundo informações da vizinhança, havia vários desentendimentos entre eles, inclusive o indivíduo já teria tentado matar o pai outras vezes e hoje aconteceu essa fatalidade”, afirmou a aspirante Thais, do 5º Batalhão da PM.

*Com informações do g1

