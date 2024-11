Prefeitura realiza limpeza e desobstrução na área comercial do Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus trabalha, nesta quinta-feira (21), na limpeza e desobstrução das caixas coletoras na rua dos Barés, que fica localizada entre a Feira da Banana e a Manaus Moderna, no centro da capital.

“No Centro a gente encontra de tudo. O grande problema é quando achamos lixo, e aqui nesse trecho estão sendo retiradas uma quantidade exorbitante de resíduos. Já entramos no período chuvoso, e com as chuvas torrenciais, uma simples garrafa ou saquinho de bombom, que parece ser inofensivo, faz um grande estrago e é por isso que estamos pelas ruas, cumprindo a determinação do prefeito David Almeida, de atuar de forma preventiva evitando maiores danos e contamos com a colaboração de todos”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

As equipes formadas por 20 trabalhadores, executam a limpeza e desobstrução de duas caixas coletoras, e uma grande quantidade de garrafas pets, de vidros, sacos plásticos, entre outros utensílios domésticos, estão sendo removidos de dentro das caixas. O comerciante Moacir Sintrão, de 60 anos, agradece a Prefeitura de Manaus por intensificar os trabalhos de limpeza e desobstrução no Centro.

“Eu só tenho agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato Junior, por esse carinho especial, aqui no Centro, e no entorno das feiras, intensificando os serviços, contribuindo para que não tenha alagamentos por aqui”, afirma o comerciante.

A limpeza e desobstrução na área comercial da capital, faz parte do cronograma diário da Prefeitura de Manaus. E de forma simultânea, outros pontos da cidade também recebem esses serviços.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱