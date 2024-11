Polícia prende pedófilo que extorquia e ameaçava vazar nudes de adolescente

Na casa do suspeito, peritos encontraram fotos da vítima armazenadas em um computador, além de outras fotos e vídeos de pornografia infantil

Um homem, morador de Belo Horizonte (MG), foi preso nesta quinta-feira (21), suspeito de extorquir uma adolescente do Distrito Federal.

Conforme as investigações, o alvo da operação exigia dinheiro da menor para não espalhar fotos íntimas dela na internet. O mandado de busca e apreensão foi deferido pela Vara Criminal do Guará, após quase um ano de investigações cibernéticas conduzidas pela DPCA, que conseguiu descobrir o endereço de onde o autor fazia as extorsões.

Na casa do investigado, peritos encontraram fotos da vítima armazenadas em um computador, além de outras fotos e vídeos de pornografia infantil. O homem foi preso em flagrante.

De acordo com a PCDF, além de responder por armazenamento de pornografia infantil, o detido também será indiciado pelo crime de extorsão.

O autor foi encaminhado à DPCA da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), onde estão sendo adotadas as formalidades legais da prisão. Se condenado, por ambos os crimes, poderá cumprir pena de 5 a 14 anos de prisão.

O mandado foi cumprido em Belo Horizonte por equipe da DPCA/PCDF, com apoio da DPCA/PCMG.

