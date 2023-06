Brasília (DF) – Uma menina de 12 anos foi resgatada na madrugada desta quarta-feira (28) após ser raptada e mantida em cárcere privado no apartamento de Daniel Moraes Bittar, 42 anos, Capital Federal, a vítima foi encontrada algemada em cima de uma cama bastante abalada.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a menina saía da escola em Valparaíso (GO) por volta de 12h30, quando foi abordada por um veículo de cor preta, que era conduzido por um homem com uma mulher de passageira, a vítima obrigada a entrar no veículo.

O suspeito, que foi preso em flagrante, permaneceu calado durante depoimento à polícia, a companheira dele, identificada como Gesiely de Sousa Vieira, 23 anos , é suspeita de participar do crime também se encontra detida.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Daniel chega em seu apartamento carregando uma mala, onde ele havia escondido a vítima, a polícia acredita que ela teria sido dopada e colocada dentro da bagagem.

Ao ser encontrada a menina estava consciente, acorrentada em uma cama. Ela afirmou que o criminoso a molestou, tocou em suas as partes íntimas a obrigando a acariciar os órgãos genitais do criminoso.

No apartamento foram encontrados uma garrafa de clorofórmio; uma fita usada para amarrar pessoas, duas máquinas de choque, medicamentos, objetos sexuais, uma câmera fotográfica, cartões de memória, DVDs e revistas de conteúdo pornográfico.

Veja vídeo

Menina de 12 anos é raptada, algemada e transportada dentro de uma mala por pedófilo pic.twitter.com/unzhSQtp9y — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 29, 2023

Leia mais

