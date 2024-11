Festival de Funk chega à Arena Amadeu Teixeira

O projeto Funkeiros Cults, que já soma mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, chega em Manaus com uma grande novidade: o Baile Cult Festival.

O evento, que será realizado no dia 23 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira, promete uma verdadeira celebração da cultura do funk e da cena periférica, reunindo música, arte, dança e muito mais. O festival é um espaço dedicado à criatividade, ao talento e à resistência de quem faz cultura nas periferias.

Com o objetivo de dar visibilidade à riqueza cultural das comunidades brasileiras, o Baile Cult Festival traz uma curadoria recheada de grandes nomes do funk e de outros ritmos, como o fenômeno Rock Doido, que faz sucesso nas aparelhagens do Pará, com DJs como DJ Izan e DJ Hayden.

O evento também contará com artistas renomados, como o carioca Motopapi, a sensação paulista DJ Blakes (com mais de 2 milhões de ouvintes no Spotify) e os talentos emergentes Bonekinha Iraquiana, DJ Dayeh e Rafa Militão.

O festival vai além de um simples evento musical. Será um ponto de encontro para a troca de experiências e para fortalecer a rede de artistas e produtores da cultura periférica.

O evento sempre busca inovação e dessa vez também contará com uma grande exposição de arte, área de alimentação, área de jogos e um desfile de moda com grandes marcas.

Com início às 18h e término às 5h da manhã, o Baile Cult Festival promete agitar a noite de Manaus e oferecer uma experiência única para quem quer celebrar a cultura, a arte e o funk, dançando até o amanhecer.

Prepare-se para uma noite inesquecível!

Ingressos

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online ou nos pontos de venda oficiais. Os valores variam de R$ 50,00 a R$ 150,00 (VIP). A área VIP oferece acesso exclusivo a áreas diferenciadas, com bar e visão privilegiada dos shows.

O Baile Cult Festival em Manaus

O funk é mais do que um estilo musical. Ele representa a voz das periferias, a resistência e a liberdade de expressão. O Baile Cult Festival chega para celebrar essa cultura e mostrar o poder transformador do ritmo, proporcionando um espaço de interação, troca e valorização dos artistas locais. É a chance de fortalecer a cena funk na capital amazonense e levar para o palco a diversidade musical da região.

