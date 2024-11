Mulher simula próprio sequestro e pede resgate de R$ 10 mil para o marido 

Uma mulher simulou o próprio sequestro na tentativa de quitar uma dívida com um agiota na madrugada de terça-feira (19), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

A jovem enviou ao marido um vídeo no qual aparecia com uma corda amarrada ao pescoço, suplicando por ajuda, enquanto um homem – o suposto sequestrador – a ameaçava e apontava uma arma para sua cabeça. Nas mensagens de texto e ligações que o marido recebeu, foi exigido um resgate de R$ 10 mil para a libertação da “vítima”.

Após o pedido de resgate, o marido acionou a Polícia Militar, que iniciou uma operação de busca na região onde a mulher havia sido vista pela última vez, até que ela foi localizada.

No local, ela informou às autoridades que havia feito um investimento na bolsa de valores e perdido o dinheiro. Para tentar recuperar o prejuízo, solicitou um empréstimo e investiu novamente, mas sofreu outra perda. Como consequência, o agiota tomou seu carro como garantia de pagamento e passou a ameaçá-la.

A acusada pode responder por falsa comunicação de crime, enquanto as autoridades seguem investigando o seu envolvimento com o agiota e as circunstâncias que a levaram a tomar essa decisão extrema.

*Com informações do SBT News

