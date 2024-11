CMM solicita republicação de gabaritos de concurso e novo prazo para recursos

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) informou, por meio de nota, que solicitou ao Instituto Acesso, responsável pela organização do concurso público de 2024, a republicação dos gabaritos individuais das provas nos níveis Médio e Superior, e que também seja estabelecido um novo prazo para que os candidatos possam apresentar recursos.

O Instituto Acesso atendeu a solicitação e vai republicar, às 20h de hoje, 21 de novembro, na Área do Candidato no site institutoacesso.org.br, os gabaritos individuais e as provas realizadas por cada candidato.

O Instituto também acatou o pedido de abertura de novo período para apresentação de recursos. O prazo incia hoje (21) e encerra às 23h59 de sábado (23).

A Câmara Municipal de Manaus reafirmou que preza pela transparência e lisura do concurso público, assim como pelo respeito aos candidatos.

